Justin Bieber, preoccupazione tra i fan: "Non è più lui", "Sembra un senzatetto". Il video

C'è preoccupazione tra i fan di Justin Bieber, il cantautore, musicista e attore canadese classe 1994. Il motivo è semplice: le sue condizioni di salute fanno stare in pensiero i suoi fan. Sul profilo Instagram - dov'è seguito da 292 milioni di persone (sì avete letto bene) - Bieber ha recentemente pubblicato un video in cui cantava il brano "Essence", feat Tems. Nulla da dire sull'esibizione in sé, quanto sull'aspetto - piuttosto trasandato - del cantante.

"Sembra un senzatetto": i commenti

Sotto ai numerosi commenti non sono mancate i messaggi di affetto. Ma neanche quelli di critiche e di preoccupazione. "Perché sembra così tanto un senzatetto", il commento che ha raccolto 8.5000 "mi piace". "Non posso credere che sia più lui. È un involucro di chi era prima.. questo dovrebbe rattristarci tutti", "Spero che stia bene.. sembra malatao". E ancora: "Ha davvero toccato il fondo quando è venuta fuori la verità su Diddy e probabilmente emotivamente sta rivivendo il trauma".

Quest'ultimo commento, con tutta probabilità, si riferisce alle indiscrezioni che stanno girando circa una triste vicenda che risale all'esordio di Justin Bieber. Si tratta di alcuni filmati che, secondo qualcuno, nasconderebbe qualcosa di drammatico e ambiguo. Pare che Bieber abbia vissuto molto male quegli anni. Era piccolo, forse avrebbe dovuto avere un valido team sl uo fianco e invece qualcuno potrebbe essersi approfittato di lui, spingendolo su strade e abitudini cattive. Adesso che la storia è venuta fuori, forse Bieber sta rivivendo quegli anni e, complica una situazione di salute già precaria, sta vivendo un momento molto difficile?

Il video

Qui sotto il video in questione, pubblicato dal cantante su Instagram il giorno martedì 16 aprile. L'auspicio, logicamente, è che - qualora veramente Bieber stesse male - possa riprendersi il prima possibile e tornare a vivere seramente la propria vita, magari anche registando nuova musica.