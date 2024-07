Kekko Silvestre dei Modà si ritira dalla musica

Dopo Sangiovanni e Tiziano Ferro anche Kekko Silvestre dei Modà ha annunciato il ritiro dal mondo della musica. Una pausa che il cantante ha bisogno di prendersi a causa di un momento difficile che lo sta portando a interrogarsi sul suo futuro e su quanto valga la pena continuare a fare il cantante. Un annuncio, quello di Kekko, che arriva all'improvviso, a sorpesa, proprio mentre Silvestre stava lavorando ai nuovi brani per un ritorno sulla scena, ritorno che, però, non ci sarà, almeno per adesso.

Un momento difficile per l'artista che ha prima ringraziato i fan per il successo, la vittoria a Sanremo e il loro amore e poi ha dichiarato di non riuscire più a farcela né a finire i brani né a tornare a fare il mestiere di cantante, perlomeno in questo momento della sua vita.

Il mondo della musica e della discografia sta subendo cambiamenti radicali negli ultimi anni, diventando sempre più competitivo e stressante per i cantanti, giovani e non che sembrano non riuscire più a reggere la pressione psicologica. E così come accaduto al giovane Sangiovanni, stella emergente di Amici poi entrato in crisi e allo stesso Tiziano Ferro, per motivi più personali legati alla sua separazione dal marito Victor, anche Kekko sembra stia passando le stesse difficoltà dei colleghi.

Kekko dei Modà si ritira: lo sfogo sui social

"Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla", sono le parole del cantante che con i suoi brani ha fatto sognare un'intera generazione. Poi le scuse per i fan e i suoi compagni di band: "Mi scuso con tutti voi, e con i Modà. Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi, sicuro che mi possiate capire".