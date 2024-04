Il cantante Kendji Girac ferito al petto da un proiettile: cos'è successo

Paura per il cantante francese Kendji Girac, noto grazie alla vittoria della terza stagione di The Voice France: nella notte tra domenica e lunedì l'artitsta 27enne è stato colpito da un proiettile ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bordeaux. Stando a quanto scrive BFMTV, il cantante "è stato ferito ieri sera da colpi di arma da fuoco in un'area di accoglienza dei viaggiatori a Biscarrosse (Landes)". Inizialmente considerato in pericolo di vita, adesso la sua prognosi non è più riservata.

Stando alle ultime notizie Girac, autore di canzoni come "Andalouse", "Bebeto", "Dans mes bras", sarebbe stato vittima di un incidente domestico. Lui stesso avrebbe ammesso di aver acquistato un'arma poche ore prima e di aver maneggiato male l'arma. "L'Inchiesta è affidata alla brigata di ricerca di Parentis-en-Born (40) con il supporto della sezione di ricerca della gendarmeria di Pau", ha fatto sapere in un post il giornalista di Tf1 Raphaël Maillochon, tra i primi a raccontare quanto accaduto.

Kendji Girac è di origini gitane. Dopo aver svolto vari lavori ha deciso di abbracciare appieno la sua passione per la musica, raggiungendo grande popolarità grazie alla partecipazione a The Voice, di cui ha vinto la terza stagione nel 2014. Successivamente ha pubblicato cinque album e ha avuto una serie di successi. Il suo ultimo album è L'École de la vie, uscito l'11 novembre 2022: a oggi conta oltre 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.