La Sad: "Siamo punk buoni, per strada ci fermano le signore. Ora dateci un programma tv"

"Milano a portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano", cantava Lucio Dalla in Milano. Con La Sad – cioè Theø, Plant e Fisk: uno splendido casino organizzato che anche in un'intervista al telefono si traduce in schiamazzi, battute, risposte che si sovrappongono ma mai si contraddicono, come una sorta di Gialappa's Band della musica – funziona uguale: parlano ciascuno un dialetto diverso (veneto, pugliese, bresciano), ma Milano ha fatto da connettore, da quando in lockdown si sono trovati a vivere insieme "in un monolocale minuscolo". E questo per dire che la band pop-punk che abbiamo visto all'ultimo Festival di Sanremo non è solo un progetto in rampa di lancio ("ne vedrete delle belle"), ma già un punto di arrivo: i tre vengono da percorsi fallimentari e storie personali difficili, in due sono pure over 30 ma solo lì, dicono, hanno trovato un senso d'appartenenza: "La Sad ci ha salvato la vita".

Solo che tutto questo ora va valorizzato e protetto, come testimoniano i giri che ha fatto il pezzo portato all'Ariston, Autodistruttivo, e quelli del nuovo album Odio la Sad, che sancisce un momento cruciale del loro percorso, in cui "la musica diventa un lavoro" e per certi versi ripuliscono la loro immagine di punkettoni provocatori, che per un anno buono sono stati considerati il nemico pubblico numero uno perché inneggiavano a droghe e quant'altro, o anche solo per immagine: "L'Italia sta capendo che in fondo siamo dei bravi ragazzi".

E questa è la vita che sognavate da bambini?

"Come tutti, abbiamo cominciato a fare musica convinti che sarebbe stato solo divertimento. Invece è diventata un lavoro, e un lavoro è un'altra cosa (ridono). Per fortuna, eh. Ma è anche tosta. Siamo in giro da Sanremo, e ora siamo cotti. Lavoriamo 24 ore al giorno. Però ci sta, il lavoro paga. E poi restiamo dei cazzoni, il divertimento c'è sempre. Quando uno di noi è giù, ci pensano gli altri due a sdrammatizzare".

Cosa vi annoia di più di questa nuova vita?

"Tutta l'attività social è una sbatta, soprattutto perché oggi richiede tanta presenza. Ma è necessaria, proviamo a starci dentro".

Punk e professionisti?

"Sono cose diverse. Il punk è un'attitudine, prima ancora che un suono. Fare il cazzo che si vuole in una società che invece vuole dirci cosa fare, questo è punk. E noi, punk, lo siamo nella vita vera".

La cosa più punk che avete fatto?

"Non si può dire (ridono). Ma nel lavoro siamo precisi: vogliamo dimostrare che sono etichette, uno può essere punk dentro e vestirsi come noi, certo, ma poi è professionale. E soprattutto, ha le idee chiare: noi sappiamo ciò che vogliamo, non ci facciamo tentare. Vogliamo scardinare l'idea che essere punk significa essere dei tossici che non fanno niente nella vita. Sono preconcetti".

Insomma, "non giudicare un libro dalla copertina". Era la vostra paura per Sanremo?

"Sì. Della gara non ci interessava niente, essere lì era già una vittoria. O meglio: ci interessava arrivare ultimi, ma ci siamo fermati solo al terzultimo posto. La paura era essere percepiti come dei meme, e che la nostra immagine superasse il valore del pezzo. Che è serio, parla di suicidio e voleva proprio dare un messaggio del genere. Ce la siamo giocata bene, ed è stato recepito nel modo giusto. Va detto che Sanremo è diventato più accogliente per gruppi "diversi" come il nostro, e il merito è di Amadeus. Prima non vedevamo neanche queste trasmissioni".

Vi è piaciuta la tv?

"Facciamo un appello: dateci un programma!".

In un'intervista per Rolling Stone, avevate detto che "a Sanremo se ci invitano urliamo quello che vorrebbero censurare". Poi non l'avete urlato.

"Si può leggere in più modi. A primo impatto si può pensare che all'Ariston bestemmiamo sul palco. Ma c'è altro che non si può dire. Un pezzo come Autodistruttivo racconta un tema che tanti, in Italia, non vogliono vedere. Ma sono problemi reali, tabù. A noi piace questa provocazione, far cambiare idea, dire cose scomode. E parlare di suicidio, lo è. Anche la nostra immagine, per tanti, lo è. Ma volevamo dimostrare di essere dei bravi ragazzi, pur portandola all'estremo".

Be', ci siete riusciti. La Sad come gruppo per genitori e figli, no?

"Per strada adesso ci fermano le signore, è bello. La Sad, più che altro, come gruppo per aprire le teste. Sveglia, cuccioli! Viviamo in un paese che demonizza il diverso, si fa problemi su cose assurde, tipo l'uso della marijuana, e non condanna cose davvero gravi, che fanno danni. Come la violenza, di tutti i tipi".

Che Italia vede La Sad?

"Un paese che a livello culturale sta parecchio indietro rispetto agli altri. Ci sta stretta. Non per fare gli esterofili, ma nel resto d'Europa è meglio. Vorremmo puntare al mercato internazionale, La Sad è world wide. Ma anche cambiare l'Italia con le canzoni: le vibrazioni di un pezzo sono una cosa a cui non puoi dire di no".

Cos'è il successo per voi?

"Vivere facendo ciò che si ama. Come ci sta succedendo adesso".

E che significa essere La Sad?

"Trasformare ogni momento di dolore in qualcosa di positivo. La nostra storia è quella di tre ragazzi che non avevano niente, a parte la musica. Solo pensieri negativi, con cui saremmo finiti male. Eravamo degli scappati di casa. Oggi siamo qui, la musica ci ha salvato la vita. Conta credere nei sogni e nelle proprie potenzialità. Sempre".

Chi sono i vostri fan?

"Spesso dei "diversi", come noi. Ma i nostri concerti sono aperti a tutti. C'è chi viene per pogare, e chi si rivede nei nostri testi. Che sono sinceri, la chiave è lì. Riceviamo messaggi da parte loro in cui ci raccontano le loro storie, che poi sono le nostre. Per noi essere punk significa questo: essere veri e non di plastica, andare a Sanremo a urlare ai genitori che i loro figli potrebbero suicidarsi, e ai figli che c'è una via d'uscita; non è poco, ci piacerebbe sensibilizzare ancora di più. E farci notare è il modo giusto".

Perché Odio La Sad?

"Per tutto l'odio che ci è stato versato addosso. Il disco precedente, Sto nella Sad, raccontava prima di tutto le nostre storie personali, le difficoltà e le paranoie. Ora molte cose sono cambiate, stiamo meglio e ci interessa raccontare i guai che continuiamo a subire noi, certo, ma anche quelli come noi. In sintesi, tutte le situazioni di disagio che in una società come la nostra si trovano ad affrontare i "diversi". La verità è che, se sei diverso, la gente ti odia e ti emargina. Odio La Sad significa "odio il diverso". Noi abbiamo assorbito tanto odio in questi anni, ora siamo qui a strizzare lo straccio. Nell'album c'è un pezzo per ogni situazione spiacevole, tipo gli abusi e le violenze che ricevono i nostri amici, o i nostri fan".

Come si risponde all'odio?

"Disinnescandolo. La merda che abbiamo preso in questi anni è diventata musica. Speriamo sia un invito anche per gli altri: sbattetevene delle critiche, ribellatevi. E magari la gente odierà un po' meno".