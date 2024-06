Leo Gassmann: "A New York ho visto gente morire in strada. I giovani? Più sensibili ma meno determinati"

Diretto, impegnato, giovane, uno che ci crede davvero. Abbiamo intervistato Leo Gassmann, il cantautore romano che ormai si sta avviando sempre più (anche) verso la recitazione ("A breve inizierò un nuovo progetto"), con la musica ben presente (il 12 luglio sarà allo Youth! Argentario a Porto Santo Stefano: "Ci sarà la mia scaletta, con le mie canzoni e con i miei fan con i quali amo trascorrere del tempo) e senza mai perdere di vista le lotte che porta avanti per sensibilizzare su tematiche importanti come il cambiamento climatico e la pace.

Un periodo frenetico, con tanti impegni e soddisfazioni. Come lo stai vivendo?

"Oggi sono un po' raffredato e dovrò cantare (ride, ndr). Sto portando in giro la mia ultima canzone 'Take That', che ho scritto insieme a Marco Rissa (The Giornalisti, ndr). Con lui c'è una bella amicizia e sintonia, è la terza volta che collaboriamo".

Quanto sei cambiato rispetto alle tue primissime canzoni?

"Tanto. Sono più consapevole e ascolto di più le persone che mi sono attorno. Ho capito che non si può fare sempre tutto da solo. E poi mi piace di più variare: dal pop al cantautorato. Sto lavorando a un disco molto cantautoriale".

Non solo musica, ormai conosci bene anche l'arte della recitazione. È qualcosa che vuoi continuare?

"Assolutamente. La recitazione mi mette in connessione con la mia parte più profonda. Con Califano (film tv Rai in cui ha impersonato il cantautore Franco Califano, ndr) ci sono riuscito e spero che possa funzionare anche con altre storie. Me ne sono arrivate diverse, le sto considerando e probabilmente accetterò di farle perché sono molto interessanti. Non vedo l’ora di tornare sul set".

E la musica?

"La musica è la mia parte più sorridente. Credo di essere una persona molto fortunata e mi piace condividere gioia. Anche nelle mie canzoni più malinconiche c'è sempre una luce di speranza".

Questa speranza la vedi anche nella società odierna?

"Sicuramente c'è una diffusa pigrizia, infatti tanti miei coetanei non vanno a votare perché non credono più a niente. Io non approvo, ma li capisco. Ma credo che la speranza esiterà finché ci sarà qualcuno a combattere per i diritti umani. Una cosa che mi ha sempre detto papà (Alessandro, il noto attore, ndr) da piccolo è che nel mondo esistono più buoni che cattivi".

Certamente, ma le elezioni sono di qualche giorno fa e da più parti in Italia si teme politicamente un passo indietro sul tema dei diritti.

"Ovviamente questo è terrificante. Quando questo affiora fa paura. Però la paura può creare altro odio, quindi bisogna unirsi per i valori sani da coltivare e per far sì che questi eventi si verifichino sempre di meno. Bisogna parlare, condividere, includere. Tante tematiche vengono cavalcate dalle classi dirigenti per separarci".

Di recente sei stato a New York, che città hai trovato?

"Rispetto a quando ci ero andato, che ero ancora un bambino, ho trovato una grande differenza. Ho visto gente morire per strada, in tutti gli angoli. C'è un peggioramento netto. L'America si è sempre innalzata a terra dei sogni ma evidentemente per tanto tempo hanno nascosto i problemi sotto al tappeto".

Tu da sempre parli di diritti, di ambiente. Credi che la tua generazione sia più sensibile a queste tematiche?

"Siamo più sensibili però abbiamo meno determinazione nel cercare di risolvere i problemi. Non perché siamo meno capaci ma perché ci hanno detto fin da piccoli di accontentarci. Forse abbiamo perso la voglia".

Tu invece hai ancora tanta voglia di darti da fare e di sognare. Ce l'hai un sogno nel cassetto?

"Vorrei fare un disco a Nashville, la capitale del folk. Mi piacerebbe arrangiare un disco lì con musicisti locali. Farmi questo viaggio e portare le mie canzoni. E poi certo: riempire gli stadi, raccontare delle belle storie nei film".