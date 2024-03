Levante annulla il concerto, morto all'improvviso un collaboratore: "Abbiamo perso un fratello"

Il concerto di Levante in programma ieri, lunedì 18 marzo, al Teatro Verdi di Firenze è stato annullato a causa di un grave lutto che ha colpito lo staff della cantante. Un collaboratore della squadra tecnica è morto improvvisamente e l'artista, d'accordo con il suo entourage, ha rimandato il live al 27 aprile.

In una storia Instagram tutto il suo dolore: "Chiedo perdono a tutte le persone che aspettavano questo giorno da tempo, per riabbracciarmi a Firenze - si legge su uno sfondo nero - Vi chiedo perdono, non posso salire sul palco oggi. Non davanti a questo dolore che la mia famiglia d'arte sta sentendo". Le parole per il suo collaboratore sono piene di affetto: "Abbiamo perso un amico, un fratello, un figlio e sentiamo il bisogno, almeno per oggi, di rimanere in silenzio. Se ne è andato un grandissimo professionista, persona dal cuore grande - conclude - ci mancherà per sempre".

Sui social anche Vivo Concerti si unisce al cordoglio: "Tutta la squadra vicino alla famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano".