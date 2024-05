Lil Jolie: "Prima facevo altra musica, ma non me ne pento. Amici? Penso vincerà Sarah"

Originaria di Caserta e milanese d'adozione. Lei è Angela Ciancio, più conosciuta come Lil Jolie. La cantautrice si è distinta ad Amici 23 grazie al suo carattere timido ma determinato. Ma anche, anzi soprattutto, per il grande talento. Una voce profonda, se vogliamo "d'altri tempi". L'abbiamo intervistata per farci raccontare qualcosa di più sulla partecipazione al talent di Maria De Filippi. Ma non solo.

Com'è stato ritornare alla "normalità"?

"Bello e strano. È come se avessi vissuto un sogno".

Qual è il ricordo più bello che ti porti?

"Vivere di musica 24 ore su 24 e lavorare costantemente per la mia crescita artistica. Ma soprattutto i vocal coach. Con loro si passa sostanzialmente tutta la nostra giornata. Facciamo le prove anche dopo cena".

Maria De Filippi, invece? La vedete solo in puntata?

"No, abbiamo modo di incontrarla anche fuori dalla puntata. È grandiosa, riesce sempre a capire ogni emozione anche quando cerchi di non farla trasparire. Mi sono sempre chiesta come facesse".

Ti sei data una risposta?

"Ha il dono dell’empatia".

Con chi hai legato di più tra gli allievi?

"Sicuramente con Gaia, anche lei è molto empatica".

Tu, invece, ti ritieni una persona empatica?

"Secondo me è un dono. A volte avrei voluto non sentire tutto quello che sento. A volte dico proprio: 'Che palle, vorrei sentire di meno'".

Hai avuto la forza di mostrare anche i tuoi lati più deboli, le tue ansie, le tue insicurezze.

"Sì, è vero, ma non tutti hanno compreso da casa. La salute mentale, gli attacchi di panico sono ancora un tabù".

Dici questo perché hai letto dei commenti negativi, una volta uscita dal programma?

"Sì, quando ci si espone da una parte è inevitabile. Però quando si parla di salute mentale non dovrebbe accadere".

Hai ricevuto anche tanti complimenti, però..

"Io per il percorso artistico sono estremamente convinta di quello che ho mostrato perché sono rimasta coerente con quella che sono e non mi sono snaturata. Dal punto di vista umana avrei voluto far vedere di più la mia parte ironica e spensierata da ragazza".

A proposito di percorso artistico. Lil Jolie in qualche modo esisteva già da prima di Amici ma con un sound in parte diverso. Quale sei veramente?

"Io sono tante cose però sento che la musica che ho rilasciato in questo ultimo periodo è quella che mi rappresenta di più. Le cose che sono uscite sono molto vecchie, in questi anni mi sono guardata molto dentro".

Ti penti della musica rilasciata in passato?

"No, assolutamente. Semplicemente ora sono cresciuta".

Com'è nata la collaborazione con Madame per "Kiss me"?

"Noi già ci conoscevamo, però non avevamo mai collaborato e invece all’interno della scuola è nata per caso, a distanza. Mi è piaciuto tantissimo, spero che si possa replicare però magari dal vivo, in studio".

La scelta del titolo "La vita non uccide" com'è nata?

"Ho passato un periodo molto buio, dove mi capitava spesso di dire “che vita di merda”. Invece no, ho capito che la vita è meravigliosa".

Seguirà un tour?

"Sicuramente ci saranno degli eventi, non posso anticipare ancora nulla. E poi sto già pensando a quello che verrà dopo: vorrei fare un viaggio per potere scrivere".

Per terminare, chi pensi che vincerà Amici?

"Secondo me Sarah".