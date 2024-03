"Nessuna autorizzazione, è plagio vero e proprio": Madame accusa la cantante Duna Sanchez

Madame ha accusato di plagio la cantante spagnola Duna Sanchez per il suo brano Capricho, decisamente somigliante alla canzone Il bene nel male presentata dall'artista 22enne al Festival di Sanremo 2023. "Plagio fatto a modino. Forse avrei cambiato giusto due o tre notine, o anche una parolina, o magari la base", ha scritto Madame tra le storie Instagram postando il brano di Sanchez. Poi la precisazione: "Comunque per tutti gli amici che me l'hanno fatto notare non c'è nessuna autorizzazione quindi si tratta di un plagio vero e proprio", ha aggiunto.

In effetti Capricho sembra praticamente identica a quella di Madame. Il brano spagnolo è stato rilasciato una settimana fa e, come autrice, cita solamente Duna Giralt Suñol, vero nome di Duna Sanchez. Come riporta Dire, la canzone non risulta registrata presso la Sociedad General de Autores y Editores, l'equivalente spagnolo di Siae. La questione ha acceso le discussioni sui social, aperte dagli utenti che sostengono Madame per la riproduzione di un brano pressoché identico al suo.

Di seguito i due brani a confronto, "Capricho" di Duna Sanchez e "Il bene nel male" di Madame