Mara Sattei: "Il pop ha bisogno di tempo, ma il mercato non ha pazienza"

Mara Sattei – cioè Sara Mattei, classe 1995 da Fiumicino, Roma – come popstar e cantautrice è in cima alle classifiche da anni, tra le varie Tuttecose, La dolce vita (con Fedez e Tananai) e Duemila minuti, con cui ha partecipato a Sanremo nel 2023. Ma è anche una che vive sulla propria pelle le contraddizioni del pop di oggi, tipo quando dice che per ora il suo sogno è di allestire "un tour mio, visto che finora mi sono esibita soprattutto ai festival". C'è una spaccatura, concordiamo, tra lo streaming – dove in tanti, lei compresa, vanno forte – e i live, che restano un campionato a parte, per molti inaccessibile nonostante decine di tormentoni estivi e successi vari. "Credo che la chiave sia fare affezionare il pubblico alla persona che c'è dietro una hit. Nel mio caso, nei pezzi metto tutta me stessa. Non sono mai solo un ritornello, o perlomeno cerco di non esserlo".

L'altra grande contraddizione di questo mercato delle canzoni usa e getta l'ha messa, in parte, nella nuova Tempo (All the things she said), costruita su un campionamento del pezzo delle t.A.T.u. e che racconta di come riscoprire e riprendersi del tempo. Tradotto: di come l'iper-presenza imposta ai cantanti da social e piattaforme faccia male in primis alla loro musica. "È nata alla fine del tour dello scorso anno, in un momento di pausa", racconta.

Un momento di vuoto?

"Diciamo che mi ha aperto la testa. Mancava qualche data, avevo dei giorni di riposo ma, davvero, venivo da un periodo intenso di impegni, tra Sanremo e altro. Correvo da una parte all'altra, senza tra l'altro riuscire neanche a scrivere – per farlo, di solito, ho bisogno di calma, di stare da sola. Mi sono chiesta dov'è che stessi davvero andando, a forza di correre così tanto, a forza di stare in prima linea a tutti i costi. Ma non credo di essere l'unica: questa specie di Fomo riguarda tanti coetanei, in tutti i campi".

Risposta?

"Mi sono resa conto di non aver dato importanza a tante cose. Di averle trascurate. Per esempio la parte affettiva. Magari inconsciamente, mi sono concentrata sulla carriera e sul lavoro perché sentivo che fosse giusto così. La trappola è la gratitudine: la musica è la mia vita, sono grata del fatto che sia diventata un lavoro, e quindi se si stacca un attimo ci si sente in colpa; ma è sbagliato ragionare così a prescindere. In questo periodo di silenzio mi sono ascoltata, e ho riscoperto la famiglia".

Che hai capito?

"Che non mi stavo godendo niente del percorso. C'era sempre qualcos'altro da fare. Che poi sono stata a Sanremo solo l'anno scorso, ma mi sembra ne siano passati dieci. E comunque non mi ero mai davvero fermata riflettere, nel corso degli ultimi anni. Una volta gli artisti pubblicavano un disco ogni tre anni magari, e non è che erano meno artisti. Ora è impossibile farlo".

Come si disinnesca questo sistema?

"Educando il pubblico. Ma mi sembra che gli artisti si stiano risvegliando, in tanti stanno chiedendo di prendersi del tempo per loro. Non è la fine del mondo. Per progettare qualcosa ci vuole tempo, a prescindere. Io sono selettiva, e lavoro con un team che mi asseconda. Ma è un attimo ad avere una carriera che non è quella che non si vuole".

È stato difficile farsi da parte?

"Non è stato semplice, ma giusto e naturale. È servito a vedere le cose dalla giusta prospettiva: io tengo alla mia musica, e per farla bene occorre tempo. Sembra una banalità, ma non lo è più, evidentemente. Detto questo non rifiuto le dinamiche di quest'epoca, c'è un mercato che garantisce molte opportunità, prima era più difficile emergere. Adesso, per me, conta trovare un equilibrio. E non pensare solo ai numeri".

Ecco, cosa sono i numeri per te?

"Un tema, non sono ipocrita. Lo sono per chiunque fa il mio mestiere, almeno nel pop. Ma non devono essere mai un punto d'arrivo, o una priorità. Io cerco di restare il più libera possibile, anche quando compongo. Non ne tengo conto. Più che ansia, per i numeri nutro curiosità: quando si fanno canzoni molto personali, c'è più che altro interesse a vedere come la gente le recepirà".

Che hai imparato da questo periodo?

"A vivere le emozioni. Nella frenesia del lavoro, mi ero un po' congelata. Ho imparato di nuovo a piangere, per esempio".

Qual è la tua idea di pop?

"Passare da un genere all'altro, da un mood all'altro, tenendo a fuoco la mia identità. Alimentando il mio lato da cantautrice, diciamo. Sono convinta che sia giusto così, e che la gente ci si affezioni, e mi ritrovi in canzoni anche molto diverso".

E poi c'è il lato pop. Come mai hai scelto le t.A.T.u.?

"All'inizio per caso, quel pezzo ci stava bene a livello di ritmo. Poi in realtà ho scoperto che il loro testo coincideva con ciò che dicevo io: era come se parlassi di me, di tutte le cose che nel brano dico a me stessa; alla fine, qui, mi parlo da sola. Poi, certo, sono cresciuta con MTV e programmi come TRL, per me quella canzone resta un modello, un riferimento. Lei, e il mondo intorno. A cinque anni prendevo in mano il manico della scopa e imitavo Jennifer Lopez, sognavo già di fare la popstar".

Tra te e tuo fratello, thasup, immagino che i vostri genitori vi abbiano stimolato molto.

"Sì, abbiamo sempre respirato musica in casa. A lui hanno regalato la chitarra che aveva tre anni, a me un microfono alla stessa età. E poi lezioni, e il resto. Hanno creduto in noi, anche se chiaramente questo è un mestiere complicato anche solo da spiegare. Cioè, finché non porti un po' di risultati è difficile credere che ci possa vivere davvero. Ora hanno le teche con i nostri dischi, i ritagli, le foto. Ci supportano e sono sempre ai concerti".

Due su due, tra l'altro.

"E con percorsi diversissimi, io e lui. Abbiamo lavorato tanto, ma seguendo traiettorie diverse. Non era scontato, farcela a questi livelli. Ci siamo sempre influenzati, e credo sia il nostro segreto: lui mi ha aperto al rap e all'urban, in generale alla musica contemporanea; io invece gli ho fatto scoprire i cantautori. La differenza è che lavora di notte, e io di giorno; non è semplice incastrarci (ride, nda). Ma ci troviamo bene a lavorare insieme: ha coprodotto Tempo (All the things she said), e sarà anche in vari brani del prossimo album, che sto preparando con calma".

Torneresti a Sanremo?

"Perché no? Ma serve la canzone giusta. Lo percepirò, com'era successo con Duemila minuti. Ma anche qui: capirò da sola quando sarà il momento; non c'è fretta".