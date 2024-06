Amici, Martina: "Giulia Stabile e Anna Pettinelli mi hanno aiutato. Maria De Filippi mi capiva da uno sguardo"

Amici di Maria De Filippi ci ha fatto conoscere la sua voce potente e intonata. Due qualità che, specie negli ultimi anni, non sono per niente scontate. Abituati a una opinabile qualità della musica, considerando che a contare di più spesso è il personaggio, Martina è una boccata d'ossigeno. Una cantante "come una volta" direbbe qualcuno, ma di certo non antica. Anzi, con un buon team e con le giuste canzoni potrebbe fare molta strada. Non è difficile immaginarla sul palco dell'Ariston. Cristiano Malgioglio, infatti, le aveva promesso che le avrebbe scritto una canzone per la kermesse.

Com'è stato tornare a casa dopo Amici?

"40 persone, tra amici e parenti, mi hanno organizzato una festa. Sono scoppiata a pianagere, ho un legame molto forte con loro".

Sinceramente: ci speravi nella finale?

"Io sono una con poche aspettative, quindi alla fine è stato già tantissimo arrivare ben oltre il serale".

Non credi abbastanza in te stessa?

"Dipende dai momenti. Sono consapevole dello strumento vocale che ho ma non è facile affrontare la risposta dall'altra parte".

Temi il giudizio del pubblico?

"Mi domando se ciò che faccio possa piacere o meno a chi mi ascolta, anche se adesso ho imparato a fregarmene un po' di più".

Durante il programma la tua prof Anna Pettinelli si è spesa per te, sottolineando che non sei solo voce. Secondo Lorella Cuccarini questo ti ha penalizzata. Tu che ne pensi?

"Sono stata male per quelle critiche, parlavano veramente come se avessi solamente la voce, invece sono molto altro. L'emozione, poi, è soggettiva. Anna Pettinelli l'ho capita perfettamente, mi ha difesa e la ringrazio molto".

Quali sono le persone con cui hai stretto di più nella scuola?

"Sicuramente Gaia e Lil Jolie, che continuo a sentire. Ma anche con Nicholas e Kumo ci sentiamo spesso".

C'è chi dice che con Kumo non sia solo amicizia..

"No, non c'è altro. Siamo solo amici".

Anche con Giulia Stabile avevi instaurato un bel rapporto, giusto?

"Sì, Giulia mi ha aiutato molto a stare sul palco. Ho preso delle lezioni di danza da lei, mi ha aiutata tantissimo. Alla fine ci ritrovavamo anche a parlare di noi, delle nostre cose".

Maria De Filippi in tutto questo?

"Io mi ricordo che ero arrivata a un momento in cui bastava una mia smorfia o uno sguardo e lei mi capiva. Maria riesce sempre a trovare le parole giuste nel momento giusto".

A Sanremo ci stai pensando?

"Lo sto prendendo in considerazione, ma serve la canzone giusta".

Cristiano Malgioglio aveva detto che ti avrebbe scritto appositamente un brano, lo hai sentito?

"Ancora no, vediamo se arriva qualcosa".

Stai lavorando al musical con Luciano Cannito?

"Sì, ho iniziato a fare lezione di dizione, speriamo che vada tutto bene. Sono molto felice di questo progetto".

Oggi esce il tuo primo EP "Al centro del panorama". Il nuovo singolo è ritmato ma all'interno del disco ci sono tante ballad. Qual è la tua dimensione?

"Credo di avere tante sfaccettature, ma sicuramente le canzoni romantiche sono il mio vestito".

Seguirà un instore tour, ma canterai anche?

"Sì, sarà il modo sia per incontrare i fan e parlare con loro, sia per presentare l'album. Ci sono degli inediti a cui sono molto legata ("Lucciola" merita di essere ascoltata, ndr)".

Ma anche una cover, cioè "È vero che vuoi restare" di Alessandra Amoroso. Vi siete sentite?

"In realtà no. Mi era stato proposto di aggiungere una cover nel disco, avevo un ventaglio di possibilità e ho scelto quel brano di Alessandra. Ricordo benissimo l'emozione che provai dopo averlo cantato ad Amici".

Se immaginassi una collaborazione, con chi vorresti cantare?

"Noemi, Marco Mengoni ed Elisa sono il mio sogno".