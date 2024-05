Buon compleanno Massimo Ranieri: vero nome, l'assurda teoria su Tiziano Ferro, la storia di Perdere L'Amore

Il 3 maggio del 1951 nasceva a Napoli Massimo Ranieri: cantante, attore, condure, regista teatrale, showman. Un artista a tutto tondo e di fama mondiale: più di 14 milioni i dischi venduti nel mondo. Di seguito qualche informazione sulla sua carriera, il suo vero nome, la storia del successo Perdere L'Amore e l'assurda teoria che coinvolge anche Tiziano Ferro.

La carriera di Massimo Ranieri inizia in un bar, nel 1964, quando la sua voce venne notata da un discografico. Così, tredicenne, Ranieri partì per un tour negli Stati Uniti, affiancando Sergio Bruni e incidendo i suoi primi 45 giri con il nome d'arte "Gianni Rock". Poi, due anni dopo, la svolta. Nel 1966 il pianista enrico Polito gli propone un contratto discografico ed esordisce a 15 anni con il nome d'arte Ranieri.

Da lì una serie di successi: Canzonissima, il Cantagiro (che vince nel 1967), il Festival di Sanremo, di nuovo il Cantagiro e ancora Sanremo (con Orietta Berti, poi solo). Quindi la conquista dei mercati anche internazionali con alcuni suoi brani tradotti in lingua spagnola o che arrivano fino in Giappone. Seguiranno - tra gli anni 70 e gli anni 80 - le prime apparizioni cinematografiche e televisive, senza mai abbandonare la musica. Basti pensare che nel 1988 trionfa a Sanremo con "Perdere l'amore".

Negli anni 90 tornerà altre tre volte al Festival di Sanremo, pubblicando nuovi album ma anche dedicandosi al teatro, al doppiaggio. Mentre gli anni duemila saranno molto dediti alla regia teatrale. A seguire tanta televisione, con ospitate anche in programmi rivolti ai più giovani, come Amici di Maria De Filippi. Un artista eterno nel tempo e che ha tenuto fede a quel dono - la voce potente - che gli è stato regalato fin da piccolino.

Poi, nel 2022, dopo 25 anni dall'ultima volta, torna al Festival di Sanremo con un brano intenso dal titolo "Letterà di là dal mare". La canzone, curata sia nel testo che nella musica da Fabio Ilacqua, ha vinto il Premio della Critica del Festival della canzone italiana "Mia Martini". L'anno successivo torna come ospite insieme ad Al Bano e Gianni Morandi con un'esibizione spettacolare da cui c'è solo da imparare.

Per chi non lo sapesse, Massimo Ranieri è il nome d'arte del cantante che, in realtà, si chiama Giovanni Calone. Il nome "Ranieri" venne scelto quando aveva 15 anni in quanto assimilabile al principe Ranieri di Monaco della cui moglie, Grace Kelly, il cantante era fan. Il nome Massimo verrà aggiunto in seguito.

Nel 2010, sul palco di InConTra, Ranieri raccontò la vera storia di "Perdere l'Amore". "Io ero in teatro con uno spettacolo e per tutta la tourneè, 7 mesi, un ballerino mi fa:' A Ma', ci sta sto ragazzo, si chiama Giampiero (Artegiani, cantautore e paroliere, ndr), vuole farti ascoltare delle canzoni'. Finiamo tutto, ci mettiamo in macchina e alle 5 del mattino questo Marcello dice di nuovo: 'Allora lo faccio venire?'. Alla fine gli dico che va bene, di farlo venire ma prima voglio riposare. Alle 4 arriva questo ragazzo, mi fa sentire delle belle canzoni che però non mi fanno saltare dalla sedia", esordisce Ranieri.

Poi l'artista continua: "Mi chiede di inciderle, io gli dico che avevo ancora un disco da incidere per la casa discografica con cui chiudere il contratto e quindi era una buona occasione. Lo saluto, se ne va, poi torna indietro per cantarmi un'ultima canzone. Riapre l'astuccio e canta: 'E adesso andate via, voglio restare solo, con la malinconia..'. Fu, di fatto, un colpo di fulmine. Pare che la canzone - prima in classifica in Italia per cinque settimane consecutive - fosse stata presentata anche a Franco Califano e Gianni Morandi, che però la rifiutarono. Fu lanciata comunque per la prima volta alle selezioni del Festival dell'anno 1987 da Gianni Nazzaro e dopo nuovamente scartata perché non idonea al Festival. Quindi la decisione di Ranieri di cantarla e l'enorme successo.

Negli anni è circolata sul web una notizia (del tutto infondata) su una presunta parentela tra Massimo Ranieri e Tiziano Ferro. La somiglianza fisica e la potenza vocale hanno fatto sì che qualcuno abbia diffuso la bufala secondo cui i due erano padre e figlio. Logicamente non è così. Il vero papà di Tiziano Ferro si chiama Sergio, è di Latina e fa il geometra. Ranieri, invece, ha un'unica figlia (femmina): Cristiana Calone.