Amici, la finale: Angelina Mango canta il nuovo singolo "Melodrama". Il video

Angelina Mango è inarrestabile. Dopo la grandiosa esibizione nella finale dell'Eurovision Song Contest 2024, adesso è pronta per pubblicare un nuovo brano. Uscirà il 24 maggio “melodrama” , il nuovo singolo dell'ex vincitirice del Festival di Sanremo, che anticipa il suo primo album d’inediti “poké melodrama”, in uscita il 31 maggio. Il brano è stato cantato per la prima volta live durante la finale di Amici23, che si è tenuta sabato 18 maggio.

Gli autori del brano

“Melodrama” - scritto dalla stessa cantautrice insieme a Federica Abbate, Alessandro La Cava e Nicola Lazzarin e prodotto da E.D.D. e Cripo - è un brano in cui l’elettronica si fonde con una ritmica reggaeton, creando un sound coinvolgente e caratteristico. “Melodrama” è Angelina da piccola a casa che balla in salotto, chiude gli occhi e si immagina sul palco vivere fuori dagli schemi, lasciarsi convincere dai sogni.

Dove ascoltarlo in anteprima

Svelando alcuni indizi sui social oggi Angelina ha annunciato ai fan la possibilità di ascoltare in anteprima il singolo in alcuni negozi di dischi in diverse cittá italiane, per l’occasione ha scelto un supporto particolare: la musicassetta. Sarà possibile ascoltare il singolo a Milano (Dischi volanti - Ripa di Porta ticinese 47; Mondadori Duomo - Galleria Del Corso 2), Udine (Angolo della musica SRL - Via Aquileia 89), Bassano del Grappa (Dischi Ponte - Via Angarano 9), Torino(Mondadori - Via Monte di Pietà 2), Napoli (The Spark Creative Hub - Piazza Bovio 33), Bologna (SEMM Music Store & More - Via Oberdan 24/F), Roma (Discoteca Laziale - Via Mamiani 62/A), Potenza (Firefly SNC di Laguardia e figli - Vico D.Asselta 5/7), Catania (Riva musica disco market - P.zza Stesicoro 37) e Lucca (Sky stone - Piazza Napoleone 21/22).

Il tour europeo

A coronamento di un anno fatto di importanti successi, Angelina Mango aggiunge un nuovo tassello al suo percorso musicale scandito da grandi traguardi: in autunno sarà per la prima volta in tour in Europa con il suo “European club tour”, che la vedrà esibirsi live per sei imperdibili concerti nelle città di Monaco di Baviera, Colonia, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona.

A ottobre, invece, comincerà “Angelina Mango nei club 2024”, il tour prodotto e organizzato da Live Nation che ha collezionato diversi sold out tra cui le date doppie di Roma (11 e 12 ottobre), Milano (17 aprile e 26 ottobre), Napoli (14 e 15 ottobre), oltre ai live di Molfetta (BA, 16 ottobre), Nonantola (MO, 19 ottobre) e Venaria Reale (TO, 24 ottobre); Angelina è attesa anche a Firenze (21 ottobre), Padova (22 ottobre) e per la terza data a Milano (27 ottobre), dove porterà sul palco un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica (qui le info sui biglietti).