Warner scarica Morgan accusato di stalking (dopo la bomba di Calcutta): "Interrompiamo il contratto"

Warner Music Italy annuncia di aver dato mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale con l'artista Morgan, attualmente sotto processo per stalking e diffamazione a Lecco. L'artista, il cui vero nome è Marco Castoldi, è accusato di aver perseguitato la cantautrice Angelica Schiatti, attuale compagna del cantautore Calcutta.

In una nota ufficiale, pubblicata sui social, l'etichetta discografica dichiara: "Warner Music Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l'artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi".

La decisione arriva a poche ore dall'esplosione del caso - lanciato da Selvaggia Lucarelli sulle pagine del Fatto Quotidiano - ma soprattutto dalle pesanti accuse di Calcutta, che sui social ha attaccato duramente la Warner: "Warner Music Italia (che non posso taggare perché è già nella lista account bloccati) ha deciso di offrire un contratto a questo persecutore nonostante fosse a conoscenza dei fatti - si legge ancora tra le sue storie Instagram - Per questo mi sembra giusto interrompere ogni mio possibile rapporto lavorativo con questa etichetta. Le canzoni che scrivo non saranno più disponibili per gli/le interpreti dei loro roster, e tutti i suoi dipendenti non sono più i benvenuti ai miei concerti. Non sarà un piacere neanche incontrarli per strada sinceramente perché chi si comporta così, restando in silenzio, ai miei occhi è complice. Guardatevi dentro ogni tanto". E mentre Warner Music Italy prende ufficialmente le distanze da Morgan, iniziano a serpeggiare voci sulla possibile sospensione in Rai del programma a lui affidato nella prossima stagione televisiva.