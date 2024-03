È morta la moglie di Raiz, gli Almamegretta: "Sconvolti, ci mancherai"

"Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai": con questo messaggio pubblicato sui social gli Almamegretta danno l'addio a Daniela Shualy, moglie di Raiz, al secolo Gennaro Della Volpe, il cantautore napoletano già voce e leader del collettivo musicale, recentemente apparso nella celebre serie tv Rai Mare Fuori nei panni del boss della camorra Don Salvatore Ricci. Raiz ha partecipato anche alla realizzazione della colonna sonora della fiction, firmata da Stefano Lentini.

Solo tre giorni fa, in occasione del finale di stagione della serie, Raiz aveva postato un messaggio dedicato alla moglie: "Quanno ‘o veco, nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d’’e Quartieri fa ammore cu’ mme. La mia dedica personale va a @danielashualy, madre della mia rosa Lea e amore di una vita", il messaggio del cantautore. Come riporta Napoli Today, grazie proprio a Daniela Shualy, Raiz cinque anni fa si era convertito all’ebraismo. Ignote al momento le cause del decesso.