Scivola nella doccia e muore: addio a Charlie Colin, fondatore e bassista dei Train

È morto Charlie Colin, bassista e co-fondatore dei Train. Aveva 58 anni. La sorella del musicista ha spiegato che il fratello è scivolato nella doccia mentre si trovava a causa di amici a Bruxelles. Il suo corpo senza vita è stato trovato cinque giorni dopo, quando gli amici presso cui era ospite sono tornati a casa.

Su Instagram, i Train hanno ricordato Colin per la sua abilità tecnica e per il suo contributo al gruppo. "Quando ho incontrato Charlie Colin, mi sono innamorato di lui. Era il ragazzo più dolce che avessi mai visto, e che bel ragazzo! Capii che formare una band era la cosa più ragionevole da fare. Il suo modo unico di suonare il basso e il suo bellissimo lavoro con la chitarra ci hanno fatto notare dalla gente di San Francisco, e non solo. Avrò sempre un posto per lui nel mio cuore. Sei una leggenda, Charlie. Vai a togliere i pantaloni a quegli angeli".

Dopo l’album autoprodotto Train del 1996, la band ha firmato con la Columbia Records e ripubblicato il disco, da cui è tratta la prima hit Meet Virginia a cui è seguita nel 2001 la title track del secondo album Drops of Jupiter, successo anche in Europa. Colin è uscito dalla band dopo il terzo album My Private Nation del 2003, travolto dall’abuso di sostanze stupefacenti.