È morto Shifty Shellshock, il cantante dei Crazy Town

È morto Shifty Shellshock, cantante della band Crazy Town. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nella sua abitazione di Los Angeles nei giorni scorsi. La notizia è stata confermata dall’ufficio del medico legale di Los Angeles. Seth Binzer (vero nome del cantante) aveva 49 anni. Al momento la causa della morte non è stata resa pubblica.

Binzer era diventato molto famoso a cavallo tra gli anni Novanta e i primi anni 2000, quando con i Crazy Town ha dominato le classifiche mondiali con il brano Butterfly. I Crazy Town si separarono poco dopo per poi riformarsi nel 2007 e pubblicare il loro terzo album, The Brimstone Sluggers, nel 2015. Il cantante aveva affrontato pubblicamente le sue battaglie personali, partecipando a diversi show negli anni 2000 per sensibilizzare e parlare di lotta contro le dipendenze.