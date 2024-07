Negramaro cancellano due date del tour negli stadi. I fan sono furiosi: "Si sono montati la testa"

Cinque date negli stadi d'Italia: questo era il programma per l'estate dei Negramaro, la band di Giuliano Sangiorgi. Dopo essere tornati al Festival di Sanremo e aver riniziato a pubblicare musica dopo uno stop di quattro anni dall'ultimo disco, "Contatto", questa tournée era l'occasione per celebrare i loro 20 anni di carriera. Alcuni dei loro brani sono entrati a far parte della storia della musica italiana, ma forse quell'incantesimo che li legava ai loro fan un po' si è rotto.

Sui social circolano dei video in cui si vedono gli stadi non completamente pieni e l'ipotesi che due delle cinque date, ovvero quelle del 3 luglio a Messina e del 6 a Bari, siano state cancellate per motivi legati agli introiti non positivi della vendita dei biglietti si sta facendo strada trai i loro fan (soprattutto tra quelli che avevano comprato il ticket e se lo sono trovato 'annullato' a pochi giorni dalla data).

L'annuncio dato tre giorni fa è stata anche l'occasione per pubblicizzare il tour nei palazzetti d'Italia a partire da settembre 2025. Per molti un vero e proprio errore comunicativo. Perché? Facile comprenderlo: con lo stesso comunicato sono state prima annunciate le nuove date e poi annullate quelle negli stadi di Messina e Bari che sono state trasformate in tre date nel palasport di ciascuna città. I motivi sono da ricercare in problemi "tecnico logistici", indipendenti dalla volontà della band e per questo "chiunque avesse acquistato i biglietti per gli Stadi a Bari e Messina potrà convertirli in biglietti per i palasport" (registrandosi su www.friendsandpartners.it a partire da lunedì 2 settembre 2024 alle ore 11.00 ed entro e non oltre giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 23:59), chi vorrà però richiedere il rimborso lo potrà fare ma entro il 29 luglio 2024. In molti però hanno il dubbio che la scelta sia legata a questioni economiche.

Le reazioni dei fan

La notizia ha creato il caos e molti fan si sono lamentati della mala gestione delle tempistiche. E il malcontento è generale. "Quello che mi stupisce e mi lascia senza parole non è tanto l'annullamento dei concerti in sé, ma l'ipocrisia disarmante di questo post che non mira a scusarsi con i fan, ma a promuovere altri concerti sminuendo l'accaduto! Tipo: 'Vabè raga gli stadi non si fanno ma ci vediamo l'anno prossimo nei palazzetti'. Ma state scherzando?", ha commentato qualcuno. E ancora: "Mi duole il cuore a dirlo perché li ho sempre amati ma si sono montati la testa ben lontani dai Negramaro che tutti conoscevamo. Album che passano inosservati e concerti con solo repertorio... Un distaccamento dai fan incredibile, mai delle scuse mai un passo indietro (giusto per citarli), un senso di delusione incredibile oggi".

"Devo dirvi che anche Ligabue qualche anno fa provò il concerto al San Nicola. Vendette pochissimi biglietti, così pochi che non fu necessario nemmeno aprire le tribune. Però Ligabue con rispetto fece comunque quel concerto nonostante i pochi biglietti venduti, aveva preso un impegno e l'ha rispettato", scrive qualcuno ipotizzando il numero non soddisfacente di biglietti venduti, "La gente lavora ore e ore giorno dopo giorno, per fare pochi soldi, e prende ferie, permessi, voli aerei ed hotel per venire al vostro concerto. Se io ti do i miei soldi lo faccio in cambio della tua parola che quel giorno a quell'ora mi farai il concerto. Siete venuti meno alla vostra parola. Poca serietà".

Il problema sono i biglietti (in)venduti?

Quanto successo con i Negramaro ricorda, in parte, ciò che sono stati costretti a fare i Black Keys, duo musicale statunitense famoso per canzoni come Lonely Boy e Little Black Submarines, e Jennifer Lopez. Entrambi hanno cancellato i loro tour negli Stati Uniti: i primi hanno rassicurato i loro fan di stare bene, ma di aver deciso di esibirsi in posti più piccoli proprio come hanno fatto per le date europee; la seconda invece lo ha fatto per trascorrere più tempo con la famiglia ("Sappiate che non lo farei se non lo sentissi assolutamente necessario. Prometto che mi farò perdonare e saremo di nuovo tutti insieme", dichiarò in un comunicato).

Anche per loro, come per i Negramaro, il dubbio che la decisione fosse legata alla vendita dei biglietti è molta. Questo rientra, purtroppo, nella crisi del mondo della musica. Solo i grandi nomi, Taylor Swift, Ac/Dc, Beyoncè, Ultimo, Vasco Rossi, Sfera Ebbasta (solo per citarne alcuni), riescono a smuovere consistentemente il mercato dei concerti che hanno prezzi sempre più proibitivi.

E se è vero che tutte le band e tutti gli artisti hanno carriere segnate da alti e bassi, il costo sempre crescente (e purtroppo da una parte giustificato) dei prezzi dei live scoraggia chi vorrebbe vedere sul palco gli artisti ma non è poi così fan (e cioè non è disposto a pagare, per artisti medio-grandi, 50 euro tra costo di biglietto, prevendita e commissioni). Questo fenomeno è particolarmente evidente negli Stati Uniti, dove anche per gruppi di media grandezza si arrivano a spendere oltre i 100 dollari, come sottolinea Rolling Stone, ma anche in Italia non si scherza.