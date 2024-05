Pierdavide Carone: "Ricordo ancora l'ultimo messaggio di Lucio Dalla. Torno dopo tre anni con un singolo"

È uscito venerdì 3 maggio il nuovo singolo di Pierdavide Carone dal titolo "Carla e la credenza". La canzone segna il ritorno sulle scene del talentuoso cantautore (ex Amici, ex Sanremo) dopo 3 anni di stop: "L'ispirazione non è mai passata, ma non volevo donarla a persone sbagliate", ci ha detto durante la sua prima intervista per lanciare il nuovo progetto. Poi il ricordo di Lucio Dalla (con cui partecipò al Festival di Sanremo 2012), il suo ultimo messaggio prima di morire. Le parole su Maria De Filippi e una riflessione schietta sul mondo della musica e della discografia oggi.

Come mai ti sei fermato per tre anni e perché hai scelto di tornare proprio adesso?

"In questi tre anni la musica, che già di per sè cambia rapidamente, è andata ancora più veloce. Per chi, come me, fa una musica più 'tradizionale' non è facile capire come stare nella contemporaneità. Ad ogni modo ho continuare a suonare, lo faccio sempre. L'ispirazione non è mai passata, ma non volevo donarla a persona sbagliate".

È successo in passato?

"È capitato di aver perso stimoli dal punto di vista discografico. E poi io sono molto intransigente. Ho fatto un passo ancora più strano, visto il mio passato anche mainstream, perché nel mentre il mio chitarrista storico è diventato un piccolo discografico, quindi mi sono affidato a lui. In generale c'è molta distrazione a livello discografico".

Prima non era così?

"Adesso è diverso, pensi di poter uscire con un singolo un determinato giorno e invece all'improvviso ti ritrovi altri 40 cantanti con un nuovo singolo".

Sono trascorsi 14 anni dalla tua partecipazione ad Amici. Che ricordi hai?

"Io ho bei ricordi del programma, anche se confesso di non guardarlo ma perché guardo pochissima tv. Mi piacerebbe tornarci, magari in una nuova veste dal momento che sono anche insegnante di musica".

Cosa pensi di Maria De Filippi?

"Io nutro una profonda gratitudine nei suoi confronti, il suo programma è stato un amplificatore e non posso dimenticarlo".

Cos'ha lei che gli altri non hanno?

"Maria è come una buona discografica, pur non essendolo affatto. C’è chi prende una cosa già consolidata e l’accompagna. Invece è difficile quando sei un ragazzino che non ha un look, che non è ancora a fuoco. Ecco, lei fa questo".

Poco dopo il talent hai partecipato a Sanremo in coppia con Lucio Dalla. C'è un ricordo che vuoi condividere?

"Le sue ultime parole con me, prima di andare altrove. Lui era in Svizzera e, come se percepisse un’ansia che io non gli avevo mai palesato, mi scrisse un messaggio".

Quale ansia?

"Di aver fatto con lui un passo molto diverso rispetto ai miei passati progetti discografici perché probabilmente stava destabilizzando anche i miei fan".

Cosa ti scrisse?

‘"Non ti devi preoccupare di niente perché io ho visto oltre e tu sei destinato a fare questo nella vita'. Poi due giorni dopo è morto. È stata un'esortazione a non mollare".

Maria De Filippi? Per lei nutro una profonda gratitudine. Per i ragazzi è come una buona discografica, pur non essendolo affatto.

Tornando ad oggi, come nasce "Carla e la Credenza"?

"Vuole essere una provocazione simpatica. È più difficile raccontare il mondo che va a rotoli ma in modo sarcastico. Mi sono detto: 'Lo farò ma solo quando mi arriverà una folgorazione'. Ed è avvenuta, ma non è stato solo un episodio. Ho cambiato il mio modo di vivere il mondo: uso meno l’automobile e utilizzo più i mezzi pubblici. Incontro le persone, le ascolto e spesso le persone parlano di cose che non sanno, di cliché, di stereotipi e luoghi comuni. Carla, in fondo, siamo tutti noi".

C'è un luogo comune che ti fa proprio incavolare?

"'I politici sono tutti uguali'. Non ha senso. I politici sono persone, non sono alieni. È un po’ una scusa per deresponsabilizzarsi".

Che ne pensi della situazione politica attuale?

"È complicato. Persone che non ho votato e che forse non voterei per una mia estrazione politica, si mostrano in parte più credibili e pratiche rispetto ad altre che sarebbero più affini a me. O almeno così appare agli occhi della gente e questo confonde".

Dopo il singolo seguiranno disco e tour?

"Sì, qualche data è già uscita. Ci sarà sicuramente un ampliamento di questo progetto che per ora vede solo “Carla e la Credenza”. Entro fine anno uscirà la prima parte dell’album. Un vantaggio dell’era digitale, tanto bistrattata, è questo".

Il balletto di "Carla e la Credenza" è, invece, una presa in giro dei balletti che spopolano su TikTok?

"Sì anche, ho avuto questa idea e poi logicamente sono stato aiutato dallo staff. In realtà volevo fondere il personaggio di Carla, che è un po’ boomer, con la contemporaneità. MI interessava creare questa dicotomia".