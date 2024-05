Caos al Primo Maggio, concerto interrotto a pochi minuti dall'inizio: troppa pioggia

La pioggia battente di Roma non aiuta il concerto del primo maggio. Spettacolo interrotto a pochi minuti dal via a causa di problemi tecnici. Noemi e Ermal Meta, conduttori della kermesse, provano a cominciare lo show e lanciano Giusi Ferreri, ma quest'ultima è costretta a ritirarsi dal palco perché completamente zuppa. Torna quindi sul palco Ermal: "Pare che ci sia qualche problema tecnico, questa pioggia non agevola il lavoro dei tecnici, che si stanno sbattendo dietro le quinte. Facciamo una danza del sole. L'acqua e la corrente non vanno spesso d'accordo". Arrivano sul palco quindi i Cor Veleno, gruppo romano, ma l'audio ha problemi e salta la musica. Le esibizioni si fermano qui, per ora. Circo Massimo non è totalmente piena: le condizioni meteo avverse hanno scoraggiato i telespettatori. "Possiamo soltanto attendere. I problemi sono più gravi di quel che pensavamo" aggiunge Ermal.

Dop qualche minuto Meta torna sul palco imbracciando la chitarra acustica, "perché è l'unico strumento che funziona, non avendo bisogno di elettricità". Dimostrando ottime doti di improvvisazione, l'artista intona quindi "Hallelujah", brano di Leonard Cohen. A quel punto la pioggia battente sembra dare tregua e le esibizioni riprendono normalmente.