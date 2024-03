Rihanna, esibizione da 9 milioni di dollari per le nozze di Anant Ambani (figlio del nono uomo più ricco al mondo)

Nove milioni di dollari, quindi oltre otto milioni di euro, per un'ora e mezzo di esibizione. Questo è l'importo che Rihanna ha ricevuto per aver accettato di cantare alla festa pre-nuziale di Anant Ambani e Radhika Merchant. Anant è il figlio di Mukesh Ambani ovvero il nono uomo più ricco del mondo. Mukesh è il presidente di Reliance Industries, il più grande gruppo industriale indiano, e la sua raffineria di petrolio, a Jamnagar nel Gujarat, è la più grande del mondo. Proprio nella piccola città indiana si stanno svolgendo i festeggiamenti.

La cifra non è ufficiale ma è quella che circola tra gli addetti ai lavori e per l'imprenditore, che ha un patrimonio netto di 114 miliardi di dollari, si tratterebbe, nel caso in cui fosse confermato, di una spesa non poi così difficoltosa da sostenere. Sui social, in particolare TikTok circolano anche alcune immagini della performance. Rihanna era vestita di verde e si è esibita sul palco realizzato proprio per ospitare lei e i ballerini.

Il matrimonio è molto seguito dalla stampa indiana e non è difficile pensare che possa rientrare tra gli eventi dell'anno visti anche i notissimi invitati tra cui Bill Gates e Mark Zuckerberg; l'amministratore delegato di BlackRock, Larry Fink; il presidente di Blackstone Stephen Schwarzman e l'amministratore delegato della Disney Bob Iger, e anche la figlia dell'ex presidente Donald Trump, Ivanka Trump.

Rihanna è ripartita per gli States subito dopo il concerto privato e in aeroporto ha posato, per alcune foto, con le poliziotte e alcune fan che la stavano aspettando. "Amo l'India. Lo spettacolo è stato fantastico. Sono otto anni che non faccio un vero spettacolo. Quindi voglio tornare", ha poi confessato.

I costi del matrimonio del rampollo indiano

Solo il palco su cui si è esibita la popstar, cantando 19 canzoni, sembrerebbe costasse 64mila euro al minuto. E per i tre giorni di festa si stima che la famiglia Ambani spenderanno 140 milioni di sterline. Tra gli eventi particolari organizzati per il matrimonio anche una 'gita' in un rifugio di animali esotici: tutti gli invitati dovranno rispettare un dress code, 'febbre della giungla', e agli ospiti è stato consegnato un plico di 9 pagine con tutte le indicazioni da seguire. Le nozze vere e proprie saranno a luglio e chissà cosa dovranno aspettarsi gli invitati.