Ringo gela Victoria De Angelis: "Rockers con il cu*o degli altri"

Dj Ringo, nome d'arte di Rocco Maurizio Anaclerio, non usa mezzi termini per commentare il tour da dj di Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin. La voce di Virgin Radio ha criticato duramente la svolta pop della giovane musicista: "Sono tutti rockers con il cu*o degli altri…. Rock di qua rock di là, band di qui band di là, musicista di qua e di là, ma poi tutti a fare i DJ e metter musica di merda…", ha sentenziato.

In molti si sono trovati d'accordo con quanto scritto da Ringo a corredo di un video di Vic dietro a una consolle, tra cui il collega Paolo Noise che aggiunto: "Comunque questo non è fare il dj, ma la cubista che si sceglie le tracce da sola. Non offendiamo chi sa fare questo mestiere anche davanti a 20 persone". Altrettanti però sono stati i commenti contrari: "Che problema c’è se fa anche la dj?" e ancora, "Bisogna comunque saper apprezzare qualsiasi genere musicale. La musica è musica in qualsiasi forma". E qualcuno ironizza così: "Mannaggia Victoria… Dovevi mettere i Ramones così non si arrabbiava".