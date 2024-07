Rita Pavone contraria al Pride: "Sederi all'aria, ostentazioni che sviliscono l'amore"

Sposata da 56 anni con Teddy Reno, Rita Pavone è senza alcun dubbio una buona maestra d'amore e sa bene come far funzionare una coppia, ma soprattutto sa cosa significa andare contro tutto e tutti per la persona che ama.

La loro storia fece discutere per via della differenza d'età (lui ha vent'anni più di lei), cosa molto scomoda nell'epoca in cui si sono innamorati: "Lui ha 98 anni, è un po' confuso, ma le cose vanno bene - racconta in un'intervista al Corriere - Quando ci siamo incontrati era un uomo con una giovane donna, è vero, ma ci siamo sempre capiti in tutto, solo con gli sguardi". La cantante è andata oltre ogni giudizio: "Mi dissero 'durerà lo spazio di una canzone', invece è un melodramma, non finisce mai". Ad ostacolare più di tutti il loro amore fu il papà: "Fu duro fino alla fine, ma cambiò idea col nostro primo figlio. Un giorno mi disse 'mi sa che ho sbagliato alla grande con voi'. Abbiamo avuto il mondo contro come se stessimo rubando, invece il nostro è stato un bell'incontro".

Rita Pavone conosce molto bene il significato del motto "love is love", lo ha sperimentato nella sua vita, per questo dice di sostenere la comunità lgbtq+. Ma non parlatele di Pride: "Ognuno deve poter amare chi ha voglia di amare. Però io detesto tutte le ostentazioni che sviliscono l'amore, quando vedo i sederi all'aria al gay pride non mi piace". Infine, sempre sul Pride: "Fa parte della battaglia per i diritti, può darsi, ma io sono una boomer e la mia educazione sentimentale era molto diversa. Sono arrivata illibata al matrimonio e so che i miei figli ridono, ma i tempi erano altri - spiega - Oggi è diverso e va bene, però nessuno critiche me".