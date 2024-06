Sorpresa sul volo Venezia-Bari, Rocco Hunt si improvvisa assistente di volo e canta: il video

Un atterraggio che non capita tutti i giorni. Sul volo Venezia-Bari di questa mattina, sabato 22 giugno, Rocco Hunt si è improvvisato assistente di volo. Seduto in prima fila, il rapper ha preso il microfono di bordo: "Buongiorno a tutti ragazzi, voglio informarvi che tra venti minuti atterreremo all'aeroporto di Bari - ha detto - Tutto l'aereo con le mani su".

Senza svelarsi, ha poi continuato: "E' uscita la canzone di un cantante italiano, che si chiama Rocco Hunt, che questa sera canterà a Bari, e la canzone si chiama Musica italiana. Fa così". Impossibile a quel punto per i passeggeri non riconoscerlo, soprattutto quando ha iniziato a cantare, chiedendo il loro supporto. Tutti a cantare il ritornello, stupiti e divertiti per l'inaspettata sorpresa.