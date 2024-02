Salvini contro Geolier: "Cocaina e alcol nei testi, è me***"

Geolier continua a far parlare di sé e non soltanto per il secondo posto a Sanremo, i fischi dell'Ariston, i festeggiamenti nella sua Napoli e tutto ciò che ha più animato l'ultima edizione del Festival. Ieri sera a Dritto e Rovescio è stato dedicato un ampio spazio al rapper e, più in generale, alla scena trap italiana. Ospite in studio Matteo Salvini, che non ha riservato parole di grande stima per il 23enne di Secondigliano.

Intervistato sull'argomento da Marcello Vinonuovo - che nella puntata di ieri ha sostituito Paolo Del Debbio, assente per un problema di salute - il vicepremier ha detto: "La musica italiana è bella perché ha delle identità che altri Paesi europei non hanno, vorrebbero cancellare, quindi difendiamole le nostre culture. Altro paio di maniche è... Non do un giudizio musicale, non ho competenza. Sono ministro dei Trasporti e in queste settimane stiamo lavorando al nuovo codice della strada per ridurre il numero dei morti. Anch'io ho due figli e per i ragazzi tra i 15 e i 24 anni la prima causa di morte in Italia sono gli incidenti in strada".

Poi ha parlato apertamente della musica di Geolier, mentre sullo schermo scorrevano alcune immagini di un suo video in cui ci sono dei fucili: "Non entro nel merito delle polemiche musicali e nel fatto che vada in video con un kalashnikov, però se mi parli con semplicità e vendi tanto, perché sei bravo, perchè ti ascoltano tanti ragazzini, e metti nei pezzi delle tue canzoni la cocaina e l'alcol... Per quello che mi riguarda, se dici come fosse normale, non so se era lo zio o il cugino, 'è pieno di cocaina' e quell'altro beve, non è un bell'esempio, perché la droga è me***. Ogni droga è me***".