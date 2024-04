Sfera Ebbasta primo artista italiano a raggiungere 200 dischi di platino

È Sfera Ebbasta il primo artista italiano a raggiungere 200 dischi di platino in era FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana). Lo riporta, tra gli altri, il popolare sito Trash Italiano. Un traguardo importante, che Sfera Ebbasta ha festeggiato sui social pubblicando il filmato di un palazzo con la scritta enorme "200". Poi un post, di ieri 8 aprile, con la scritta: "200". E i fan, numerosi, esultano sotto al post con tanti, tantissimi commenti d'elogio.

Com'è cambiato il calcolo dei dischi di platino

Il successo di Sfera Ebbasta è sotto gli occhi di tutti. Nel 2023, ad esempio, è stato confermato per il terzo anno consecutivo come il cantante più ascoltato in Italia. Quanto ai dischi d'oro, di platino e di diamante va fatta una doverosa precisazione.

Come riportato dal Post, infatti, "l’assegnazione di questi riconoscimenti avviene al raggiungimento di determinate soglie di vendita e di ascolto certificate con cadenza settimanale dalla FIMI, in collaborazione con la società di analisi dei dati GFK. Sulla base di parametri che nel tempo sono cambiati più volte. [..] All’inizio FIMI contava solo le vendite di copie fisiche, poi furono aggiunti i download e, nel 2017, le riproduzioni in streaming su piattaforme come Spotify, Deezer o Google Music. [..] Fino al 2021, per avere il disco d’oro o di platino grazie a un singolo bastavano infatti 35mila e 70mila copie vendute, che ora sono diventate 50mila e 100mila. Sono invece rimaste invariate le soglie relative ai riconoscimenti per le vendite di 'Album & Compilation': sono ancora 25mila per l’oro e 50mila per il platino. Sia per i singoli che per gli album, si possono ricevere più dischi di platino. Un singolo che superi le 200mila copie ottiene per esempio due dischi di platino (più noto come “doppio platino”). E così via fino alla soglia delle 900mila copie, corrispondente a nove dischi di platino".

Chi è Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta, pesudonimo di Gionata Boschetti, è un rapper italiano nato a Sesto San Giovanni (Milano) il 7 dicembre 1992. La sua ascesa inizia nel 2015 grazie alla pubblicaszione dell'album XDVR, inciso con la collaborazione del produttore discografico Charlie Charles. A seguire ha pubblicato i seguenti progetti discografici: Sfera Ebbasta, Rockstar (il più venduto al momento), Famoso e X2VR. Su Spotify ha 8.4 milioni di ascoltatori mensili. Tra i suoi brani più famosi, al momento, ci sono Anche Stasera (feat Elodie), Cupido (feat Quavo), Rockstar, Ricchi x sempre, Figli di Papà, Mi fai impazzire (feat Blanco) e Popstar. Su Instagram è seguito da 4.7 milioni di follower mentre su TikTok da 1.4 milioni.