Sottosegretario Morelli: "Daspo per gli artisti che fanno propaganda". Fiorella Mannoia gli dà del pagliaccio

"Quello è il Festival della canzone italiana ed è vergognoso che venga utilizzato e sfruttato da chi dovrebbe solo cantare e invece fa altro: fa della propaganda politica. Gli artisti dovrebbero salire sul palco, fare la loro bella esibizione e andarsene", questa la posizione di Alessandro Morelli, senatore della Lega e sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sugli appelli lanciati soprattutto da Ghali e Dargen D'Amico sul palco di Sanremo. In un'intervista a Libero Morelli però ha anche sottolineato come dopo la fine della kermesse non si parli delle canzoni ma "delle posizioni politiche estremiste di alcuni cantanti, quelli che hanno scambiato il palco dell'Ariston con un Circolo Arci qualunque". E dunque "non va mai sottovalutata la responsabilità sociale da parte di chi sale su quel palco e che ne sfrutta la visibilità".

Parole durissime alle quale è seguita anche la proposta di una "punizione": "Sarebbe utile, a questo punto, pensare a una sorta di Daspo per chi utilizza quel palco per fini diversi da quelli della musica. Un artista lì fa musica, non fa politica". Inoltre "chi fa politica utilizzando il palcoscenico Rai deve stare fuori dalla Rai per un periodo di 'limbo'. La soluzione è un Daspo per chi utilizza il palcoscenico Rai impropriamente". E ancora: "La televisione pubblica, per cui tutti gli italiani pagano il canone, non deve alimentare la propaganda di alcuni presunti artisti che, se vogliono far politica, possono andare sul palco del Concertone del 1° Maggio che è notoriamente un palco politico. Se vogliono far politica utilizzando il bene pubblico, perché la RAI è un bene pubblico, l’azienda deve fare determinate scelte". Infine i cantanti politicizzati potrebbero partecipare ai talk show ma "a quel punto bisogna essere in grado di starci, non lanciare slogan senza possibilità di contraddittorio di fronte a un pubblico di circa 15 milioni di italiani. Quanto abbiamo visto è stato vergognoso".

Le parole del senatore della Lega hanno suscitato moltissime reazioni, ma tra le più forti sicuramente c'è quella di Fiorella Mannoia.

La reazione di Fiorella Mannoia e Piero Pelù

Su Instagram la cantante, che ha partecipato a Sanremo 2024 con la canzone Mariposa, ha pubblicato una replica che sicuramente rappresenta ciò che pensano molti artisti. In un post ha ricondiviso una parte delle dichiarazioni di Morelli ("Gli artisti dovrebbero salire sul palco, fare la loro esibizione e andarsene. Per le prossimi edizioni sarebbe utile pensare a una sorta di Daspo per chi utilizza quel palco per fini diversi da quelli della musica. Non sono per Sanremo ma per tutti i palcoscenici Rai"). "Le pernacchie si possono fare?", ha commentato Mannoia con l'aggiunta dell'emoticon del clown. Il post ha ricevuto moltissimi commenti e mi piace tra cui quelli di Piero Pelù e Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti.

Su Instagram anche Piero Pelù ha detto la sua: "Prima ci davate anche l'olio di ricino... Quando c'era lui eravate più seri". Il riferimento del cantante riguarda l'utilizzo dell'olio, ottenuto dai semi della pianta del ricino, come strumento di tortura in quanto è anche un potente lassativo.