Morto uno spettatore al concerto dei Subsonica, il dolore della band in un messaggio social

La morte di Antonio Morra avvenuta al Mandela Forum di Firenze dopo il concerto dei Subsonica di ieri, giovedì 11 aprile, ha sconvolto tutti, gli spettatori ma anche la stessa band che poco fa ha espresso tutto il dolore di questo momento in un post social. "Siamo costernati per quanto avvenuto ieri notte e profondamente addolorati. Siamo vicini ai familiari delle persone coinvolte in questo momento molto difficile" è il messaggio pubblicato tra le storie Instagram del gruppo musicale, comprensibilmente scosso dal tragico evento verificatosi in seguito allo show musicale.

L'episodio è accaduto all'esterno, sul retro del palazzetto, in prossimità delle scale di deflusso lato viale Malta. La dinamica dei fatti è ancora da ricostruire e gli investigatori della polizia stanno esaminando i filmati ripresi dalle telecamere del Mandela Forum che avrebbero ripreso l'accaduto. A concerto finito, Antonio Morra, pistoiese 47enne che era insieme alla moglie, stava uscendo dal palasport ed era sulle scale quando avrebbe ricevuto un pugno da una persona. Il 47enne è caduto battendo la testa. Soccorso dal 118, è stato trasferito all'ospedale Careggi dove poi è deceduto nella notte. Al momento non si conosce neppure il motivo dell'aggressione.