Crollo The Kolors, trionfo Mahmood, Angelina quinta: classifica settimanale delle radio

Un'altra settimana volge al termine e siamo pronti per fare il punto della situazione sulla classifica musicale dei brani più passati in radio dal 15 al 21 marzo. Se la scorsa settimana avevano trionfato i The Kolors con "Un ragazzo una ragazza", questa settimana, invece, sono stati superati da ben tre canzoni. Ecco la classifica aggiornata, come riportato dal sito di EarOne.

I primi 5 posti

Tuta Gold - Mahmood Casa Mia - Ghali Sinceramente - Annalisa Un ragazzo una ragazza - The Kolors La Noia - Angelina Mango

Le altre posizioni