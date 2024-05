"Un briciolo di pa**e, non vi siete rotti?", la rabbia di Federico Zampaglione dei Tiromancino

Si avvicinano i mesi più caldi dell'anno e, musicalmente parlando, anche i "tormentoni". Quei brani dotati di ritornelli quasi martellanti, che difficilmente si tolgono dalla testa. Possono essere intonati da un solo cantante o da più di uno, nei famigerati "feat.", ovvero l'abbreviazione di "featuring" che in italiano significa "con la collaborazione di". Talvolta le collaborazioni nascono da amicizie, stime reciproche tra artisti. Altre volte, invece, da meccanismi strategici e di marketing. Contro quest'ultima tipologia si è scagliato Federico Zampaglione, cantautore, regista e frontman dei Tiromancino. Ecco cosa ha detto.

Le dure parole del leader dei Tiromancino

In una Instagram story pubblicata oggi, mercoledì 8 maggio, Zampaglione ha scritto: "È partita la nuova stagione di 'Nuovo singolo di Tizio feat. Caio, Sempronio, Mr X, Mr Y, MR J etc. etc.", Poi, durissimo, ha aggiunto: "Ma non vi siete rotti le palle di non avere un briciolo di palle? Boh.." e l'hashtag #algoritmo. Come se non bastasse, ha pubblicato anche lo sticker di un pagliaccio che gira.

Insomma, il messaggio sembra chiaro: le collaborazioni estive con più cantanti non sono molto apprezzate da Federico Zampaglione. Un'opinione discutibile, che apre il confronto a un discorso più ampio e che si sviluppa sue due strade differenti (ma non totalmente parallele): quella delle collaborazioni "forzate" e quella dei "tormentoni estivi". Al momento, comunque, non risultano brani in featuring pubblicati. I brani dal sound "estivo" che sono già usciti appartengono a cantanti singoli: "Karma" dei The Kolors, "Sexy Magica" di Sarah, "Femme Fatale" di Emma. A chi si riferiva, dunque, Zampaglione? A qualche prossimo singolo? Ah, a saperlo.