Qual è il tormentone dell'estate 2024? Il sondaggio di Today

È l'estate dei feat. Mai come quest'anno i protagonisti della musica italiana hanno unito le forze per piazzare la hit della bella stagione, quella che passano costantemente in radio, fissa in vetta alle classifiche, da cantare e ballare in ogni occasione fino a diventare la colonna sonora delle vacanze, da riascoltare con nostalgia a fine settembre. Rap, pop, ritmi latini, i brani proposti sono tanti e la battaglia agguerritissima. Quale sarà il tormentone vincente? Noi di Today abbiamo fatto la nostra top ten, adesso tocca a voi lettori.

"Black Nirvana", Elodie

Si presenta da sola, da rodata queen della pista, con un brano senza troppe pretese ma con tutte le caratteristiche per uscirne vincente. Un ritornello che si fissa subito in testa, da non sottovalutare le potenzialità per un balletto su TikTok.

"Peyote", Articolo 31 feat Fabri Fibra e Rocco Hunt

Tre pilastri del rap italiano, ognuno con la sua sfaccettatura, insieme nello stesso pezzo. Il risultato è una bomba che accontenta tutti i gusti (e le età), dallo stile più granitico di Fibra a quello più pop di J-Ax fino a strizzare l'occhio al melodico con Rocco Hunt. Un frullato energizzante.

"Paprika", Ghali

Impegnato ma non troppo, questo pezzo di Ghali lancia i suoi messaggi tra multiculturalità e denuncia alla censura, senza però strafare e regalando comunque un brano leggero e divertente.

"Festa totale", Paola e Chiara

Immancabili nell'olimpo dei tormentoni, portano un pezzo dance dal leggero sapore anni '90. Il testo è piuttosto banale, ma del resto si deve ballare. Iconiche.

"Femme fatale", Emma

Emma continua la sua corsa sulla strada dance. Una svolta iniziata a Sanremo con "Apnea", che evidentemente era solo un assaggio. Questo brano è orecchiabile e ricercato allo stesso tempo, si piazza in testa ma distinguendosi da tutto il resto.

"Sesso e samba", Tony Effe e Gaia

Rap e pop. Le barre di Tony Effe, bridge e ritornello di Gaia. La carica sensuale di loro due che cantano insieme è esplosiva, come il brano. Tra i più amati dai giovanissimi.

"Sexy shop", Emis Killa e Fedez

Fedez si riscatta da anni di tormentoni melensi su amori e flirt estivi, tra i vari "gelatini", e torna a fare il bad boy accanto a un carichissimo Emis Killa. Una canzone schietta - forse anche troppo considerando la prima strofa, una bella bordata a Chiara Ferragni - dal sound potente. Un gradito 'ritorno'.

"Malavita", Coma Cose

Irresistibili, loro e la canzone. La Monnalisa che cantano è un manifesto di libertà femminile incastonato in un sound travolgente. Impossibile da non ballare.

"Storie brevi", Tananai e Annalisa

È la più melodica di questa classifica estiva, con un inconfondibile sound che richiama gli anni '70. Melodia retrò, testo romantico - con un ritornello che si lascia imparare a memoria fin dal primo ascolto - e quella dose di sensualità degli interpreti che non guasta.

"Karma", The Kolors

Leggerezza disarmante. Colonna sonora di un noto brand di gelati, lo diventa in un attimo anche dell'estate grazie a un ritmo allegro e travolgente. L'ennesimo colpaccio radiofonico dei The Kolors, fuoriclasse indiscussi dei tormentoni.