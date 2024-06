"Con i rapper i tormentoni sono migliorati". Scoppia la polemica: la posizione di due cantanti

È inutile girarci intorno i tormentoni estivi sono tra le canzoni più attese dell'anno. Quando le giornate iniziano ad allungarsi in primavera, si alzano le temperature e qualche temerario si butta in mare ecco che rispolveriamo le canzoni estive degli anni passati attendendo con ansia quelle nuove. Ai puristi della musica potranno anche sanguinare le orecchie tra ritmi reggaeton e bachate, ma se anche nelle serie tv cerchiamo un po' di spensieratezza perché non farlo nella musica? Qui si potrebbe aprire un annoso dibattito, ma un dato è certo: i tormentoni si vendono.

Proprio su tale tema si è consumato un quasi dissing sui social tra Fred De Palma, Baby K e Essemagazine che ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram in cui analizzava come i rapper abbiano "imparato l'estate". "I rapper, soprattutto quelli italiani sono camaleontici. Nel senso che più di ogni altra creatura sanno vedere una situazione comprenderla e imparare a farla come e meglio degli altri. La hit estiva all'italiana ha avuto una definizione diversa dalla combo J-Ax e Fedez, che per anni e anni sono riusciti a determinare un nuovo paradigma, servendo a tutti gli artisti pop italiani il nuovo modello della canzone estiva italiana", hanno scritto. Oltre ai due autori di successi come "Senza pagare" e "Italiana" è impossibile non citare Fred De Palma, Baby K e Rocco Hunt, ma anche i Boombadash, Giusy Ferreri.

Poi però i rapper sono entrati nel mercato del tormentone e per il magazine avrebbero portato una boccata d'aria fresca con hit che non sono "per forza trash". Un po' come se avessero "nobilitato" il genere. Ecco, a questa considerazione hanno prontamente replicato Baby K e Fred De Palma. Se la prima si è limitata a rispondere con una gif che ben riassume la sua posizione, il secondo ha invece espresso a parole le sue idee.

"Pezzi originali? Tutto come sempre tra bachate e ritmi latini"

"Quando l’ho fatto io 5 anni fa però dicevate che il rap mai si sarebbe dovuto mischiare al mainstream estivo, ho tirato in mezzo artisti mondiali e fatto platini in tutta Europa e lo definivate trash", ha scritto Fred. "Adesso invece che vi conviene fare i lecchini scrivete che ora si fanno 'le cose più originali'", e poi ancora, "sono uscite solo bachate e brani con ispirazioni latine e caraibiche esattamente come sempre. L’unica cosa che avreste dovuto scrivere è che io come molti altri citati nell’articolo abbiamo creato un mercato che prima non esisteva che oggi è diventato il momento musicale più atteso dell’anno e che finalmente tutti gli artisti ne hanno capito il potenziale. Siete il nulla magazine".