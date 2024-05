Ultimo manda in delirio il pubblico del Concertone, lui risponde con una dedica: il video emoziona i fan

Nonostante la pioggia iniziale, il Concertone del primo maggio 2024 è andato avanti fino alla fine, premiando l'attesa di migliaia di persone che dopo una giornata segnata dal maltempo, in serata hanno assistito all'esibizione dei restanti artisti in scaletta. Geolier, Rose Villain, Achille Lauro, Mahmood, Tananai sono alcuni dei cantanti che si sono alternati sul palco allestito al Circo Massimo dopo le 20. E per quanto l'entusiasmo del publico abbia accompagnato tutto l'evento, con l'esibizione di Ultimo ha raggiunto il picco della sua espressione.

Il cantautore romano, all'anagrafe Niccolò Morriconi, è tornato al Circo Massimo a distanza di quasi due anni dal suo concerto del luglio 2022. Un'emozione forte che Ultimo ha espresso sui social, sia poco prima dell'inizio della sua performance con un'immagine che ha ricordato quel giorno dell'estate 2022, sia dopo essersi esibito davanti a un pubblico che, rapito dalla sua presenza, ha coperto la sua voce cantando Pianeti con lui che a un certo punto è rimasto in silenzio e ha ascoltato il coro di una manifestazione d'affetto così travolgente.

"La cosa che mi colpisce sempre dei concerti di #Ultimo è il rapporto stretto con il suo pubblico. La sua forza è quella, oltre al fatto che sono in tantissimi che si identificano nei suoi testi. Un vero e proprio esercito che riempie gli stadi", uno dei tanti pensieri scritti sui social a proposito della performance di Ultimo; "Praticamente ho avuto i brividi per tutti i 26 secondi di questa clip di Ultimo", un altro dei tanti commenti rilasciati su X che ha accolto i pensieri degli utenti rapiti dallo spettacolo. Una dimostrazione di affetto che lo stesso Ultimo ha voluto ricambiare con un pensiero rivolto ai suoi fan e alla sua città che, ancora una volta, gli ha confermato una partecipazione straordinaria. "ROMA, sei e sarai sempre casa mia", ha scritto a corredo del video che lo mostra sul palco, in ginocchio davanti ai fan. "È diventato un tuo concerto, possiamo dire che il Circo Massimo era tutto lì per te", uno dei tanti commenti a corredo di una clip diventata già virale.



La cosa che mi colpisce sempre dei concerti di #Ultimo è il rapporto stretto con il suo pubblico. La sua forza è quella, oltre al fatto che sono in tantissimi che si identificano nei suoi testi. Un vero e proprio esercito che riempie gli stadi #1M2024 — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) May 1, 2024

Praticamente ho avuto i brividi per tutti i 26 secondi di questa clip di ultimo #1maggio2024 #ultimo #concertone #1Mai2024

pic.twitter.com/yUx4WmUsjq — 𝒟𝒶 𓆙 (@ioegosuperio_) May 1, 2024

“E ho perso voli

E ho perso treni

Ma il mondo l'ho trovato sotto i piedi

E ho perso il tempo

Per le canzoni

Quando ti urlavo e tu non mi capivi”#ultimo

pic.twitter.com/U4K1R2ALXj — Ely (@Ely30mo) May 1, 2024