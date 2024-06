Da dove nasce l'ossessione per Ultimo?

Non è un caso che Ultimo, quando l'altra sera durante un concerto all'Olimpico ha annunciato di aspettare un figlio dalla compagna, Jacqueline Luna Di Giacomo, abbia detto di avere "imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, la parola famiglia". Non è un caso, cioè, che abbia scelto ‒ o meglio: che gli sia venuto naturale o, comunque, coerente ‒ di farlo durante un live e abbia usato quel termine, "famiglia". Perché con le migliaia di persone che lo seguono ha costruito un rapporto davvero di sangue, un legame forte, una sorta di canale preferenziale. Chiaro, c'entra la generosità dell'artista, quel far sentire i suoi fan in qualche modo importanti. Però se fosse solo così, i suoi numeri non sarebbero l'eccezione che sono: ok riempire gli stadi, ma farlo tutte le estati, come succede a lui, racconta di un modo, tutto sommato, speciale, unico.

Una tribù

Lo testimoniano, tra i tanti, i 100mila biglietti polverizzati per il tour del 2025, a pochi giorni dalla chiusura di questo, del 2024. Anche qui: ok l'entusiasmo, ma una scelta del genere ‒ peraltro senza novità all'orizzonte, peraltro costosa ‒ è indice di un sentimento forte, da parte di chi ai suoi concerti andrebbe a prescindere. Come se i suoi fan fossero, appunto, una tribù, fidelizzata: è un ritrovo, c'è gente che magari, nella stessa città, prende parte a due date, e allo stesso modo andare ai suoi live è quasi un'attività a sé, nel senso che ci s'incontra gente che abitualmente non frequenta i concerti, ma abitualmente va ai suoi. In questo senso, Ultimo è un'eccezione, in Italia, paragonabile, in proporzione, a Vasco Rossi, o a Renato Zero e al suo popolo di sorcini. Gli altri partono dietro, gli altri fanno meno sangue (restano più algidi, smuovono meno emozioni) di lui.

Insomma, non c'è moda che tenga, Ultimo è già un classico, va oltre la canzone del momento pur raccogliendo i suoi bei numeri ‒ anche se, paradossalmente, non è neanche chissà quale drago dello streaming o dei passaggi in radio ‒ ovunque. La chiave è la narrazione, quel raccontare una storia, dare la possibilità di immedesimarsi: è uno che viene dal basso, che si è fatto da solo (di recente ha ricordato la sfilza di rifiuti avuti dai vari talent a cui aveva provato a partecipare), che aveva un "sogno" (parola chiave del tutto, fino all'esasperazione) e che in qualche modo dà l'impressione che tutti, con lui, ce la stiano facendo, o lo stesso che tutti, come lui, possano farcela; e pace che non sia davvero così, perché il primo compito della musica leggera è proprio quello di vendere sogni in cui immedesimarsi, al di là di tutto. Ultimo, se vogliamo, siamo noi.

A livello strettamente musicale, poi, per una congiuntura di tempi e gusti ‒ oltre che per indubbio talento nello scrivere, ovviamente ‒ si è ritrovato a riempire un'enorme ed evidentemente ricca zona grigia: Ultimo, dicevamo, come Vasco Rossi e Renato Zero, ma anche come Venditti e altri della tradizione del nostro paese; la differenza è che loro, da giovani, hanno sovvertito le regole della musica stessa, mentre lui si è messo in scia di uno stile consacrato, che piace, e che in un mercato sempre più rivolto all'urban (dove Ultimo, peraltro, all'inizio ha pescato, e dove ancora pesca, ma più come suggestioni che altro) diventa un porto sicuro per chi non si rivede in certi tipi di suoni. E intendiamoci: aver costruito tutto questo dal niente, aver costruito (parole sue) una "favola" e farci vivere sé stesso e i suoi fan, è un merito enorme.

Le zone in ombra

E però. E però questa storia ha degli aspetti in ombra, perfino paradossali, che rafforzano e al tempo stesso esasperano i contorni di questa tribù. Tra i vari, c'è il fatto che, appunto, abbia costruito una sorta di canale preferenziale con i fan, che li faccia sentire importanti, per esempio comunicando a loro per primi la gravidanza della compagna. Ci sta, non fosse che dall'altro lato non rilascia mai interviste ‒ se non ad Aldo Cazzullo, comunque un paio in tre anni ‒ ed è in guerra con la stampa, con episodi più o meno spiacevoli come quello, mai davvero rientrato, di Sanremo del 2019, quando da vincitore annunciato del televoto si ritrovò a essere surclassato da un allora esordiente Mahmood per il giudizio della critica; o come quando, un anno fa, a un certo punto dei concerti mostrava sul maxischermo dei ritagli di alcune stroncature ricevute sui giornali. Viene da dire che lui, proprio perché non ha mai avuto una legittimazione di questo tipo, è tra i pochi a riconoscere ancora una certa importanza ai giornalisti, pure se in maniera contro-intuitiva.

Ma la verità è che più spesso, tra le righe, si leggono ipotesi di complotto e un generale "noi contro tutti" che compatta i suoi fan, peraltro tutti con il coltello tra i denti quando si parla di lui, ma che a un certo punto sa anche di vittimismo: un conto è il miracolo di avercela fatto, un altro è riempire puntualmente gli stadi con centinaia di migliaia di fan; è chiaro che a quel punto non è più Ultimo a essere in minoranza, a essere controcorrente, perché con numeri del genere si è, letteralmente, una delle correnti. Di solito, in questi casi, funziona che con il tempo i toni si abbassano: vedremo se, nel caso, questo porterà a una pacificazione o a una diaspora della tribù in questione.