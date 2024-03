Umberto Tozzi dà l'addio ai live con l'ultima tournée: "Ho passato due anni difficili"

Dopo 50 anni di carriera, 80 milioni di dischi venduti e oltre 2mila esibizioni dal vivo, Umberto Tozzi ha deciso di dire basta ai concerti dopo questo tour, L'ultima notte rosa - The final tour, che prenderà il via il 20 giugno a Roma, alle Terme di Caracalla per poi proseguire in piazza San Marco a Venezia il 7 luglio, in Romania, Francia, Germania, Bulgaria, ancora Italia, Svizzera, Croazia, Austria, Stati Uniti, Canada, l'Olympia di Parigi.

Il cantante, 72 anni, ha scelto l'Olympia di Parigi per annunciare il suo ultimo giro di live: "Ho passato due anni difficili per motivi di salute e ho avuto paura di non poter più salire sul palco - ha detto Tozzi - ora ho superato questo periodo e sono tornato sul palco. Ho pensato di realizzare un sogno che ho sempre avuto, quello di fare dei concerti con una big orchestra". Il tour mondiale tocca per il momento tre continenti: "Non abbiamo una data di scadenza, partiamo con 30 concerti ma mi auguro che si prolungherà", ha affermato. In occasione dell'annuncio a Parigi, Umberto Tozzi ha presentato in anteprima una versione speciale e inedita della sua hit Donna amante mia, in cui duetta con il cantautore fondatore dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi.

Nel 2022 Umberto Tozzi ha rivelato di aver avuto un tumore: "Finché non accade a te, il cancro sembra un problema lontano. Poi nella testa si resetta tutto: i valori, le priorità, le cose che contano. E anche quando guarisci, il trauma ti resta dentro", le sue parole: "Sono cambiato, noto in me una positività diversa. Apprezzo tutto ciò che ho e che mi circonda, dal momento in cui apro gli occhi, mentre recito le mie preghiere. Un gusto della vita che prima non avevo".