Vale LP: da X Factor a Sanremo Giovani. Ora il primo album "Guagliona"

24.600 ascoltatori mensili su Spotify. Un sound accattivante, funk/partenopeo che fa battere il piedino a ritmo. Lei è Vale LP, nome d'arte di Valentina Sanseverino. Tra pochissimo, il 17 maggio per la precisione, sarà disponibile sulle piattaforme digitali e dal 24 maggio in versione CD e vinile (entrambe le versioni autografate) “Guagliona”, il primo album di inediti di Vale LP, che si è fatta conoscere in questi ultimi anni grazie ad una serie di singoli ed esperienze trasversali tra Tv e concerti. Dal disco è tratto il primo singolo “Fortuna”, disponibile già dal 23 aprile.

Fortuna: di cosa parla il singolo

In un flusso di coscienza, Vale LP ha cercato di raccontare “Fortuna”, un brano fatto di mille aspetti e piani di narrazione, dalla leggerezza alla superstizione (dal brano “te lo giuro che c’era, ma non lo hai visto anche tu”) ad aspetti più intimisti: “Spesso noi esseri umani vogliamo capire tutto, per forza, per poter dare una spiegazione a quello che succede. Accade così anche nei rapporti, senza rendersi conto che non è possibile ricondurre tutto ad una spiegazione razionale perché ognuno di noi ha mondi interiori che spesso non si possono spiegare a parole agli altri, in fondo siamo pieni di contraddizioni.

“Per me la fortuna è legata a doppio filo al coraggio – ha spiegato Vale LP - la fortuna è il nostro disegno e il nostro coraggio è quello che fa la nostra fortuna. Trovo che questo sia un brano molto coraggioso perché il suo obiettivo è quello di mettersi a nudo davanti a chi si ama e accettare che a volte va bene anche non comprendere tutto dell’altro ma solo affidarsi, dare all’altra persona gli strumenti per cercare di comprenderci”.

L'album

"Fortuna” è una delle 13 tracce di “Guagliona”, questa la tracklist:

Fiore per te AMMA FA O’ POP Dolce Cattiva Drogata Amici Nemici Stronza Ma che teng a verè A casa di Maria… Skit Marooo Feelings GUAGLIONA featuring *** Malumore FORTUNA Cose che non dico a Nessuno Tempo Libero

Vale LP salirà il prossimo 24 maggio sul palco del "Mi Ami Festival". Un’occasione per presentare dal vivo il nuovo album.

Chi è Vale LP

Classe 1999 e personalità da vendere, Vale LP è cresciuta a pane e musica, imparando subito come mescolare crudezza e poesia, un mix perfetto per una personalità irriverente e diretta come la sua. Figlia del rap diventato oggi pop, la sua musica combina elementi hip hop e cantautorali, con forti riferimenti alla cultura popolare e influenze che vanno da echi della musica napoletana di grandi artisti come Pino Daniele ad artisti internazionali come Kanye West.

Dopo aver pubblicato alcune tracce su SoundCloud, nel 2021 partecipa ad XFactor dove arriva fino alle fasi finali presentando l’inedito “Cheri”. A giugno del 2023 arriva un primo EP dal titolo “e sono felice”, sei brani per raccontare il suo percorso fino a quel momento. Il 2023 è un anno di grande lavoro, scrittura, live (apre alcune tappe del tour di Madame) e una esperienza molto formativa come Sanremo Giovani dove si presenta con “Stronza” arrivando alle battute finali. Le tracce pubblicate fino ad oggi dimostrano un songwriting intenso e aperto, una scrittura che abbraccia la diversità e la libertà di forma in un approccio narrativo alternativo e onesto, creando una dimensione che dialoga con il privato. Vale LP ha anche collaborato con Lil Jolie, cantante dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.