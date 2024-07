Valerio Lundini ha un nuovo album: "Far ridere con la musica è più difficile, non ho mai pensato di svoltare così"

C'era una volta la musica demenziale: Elio e le Storie Tese, gli Skiantos, gli Squallor, dopo ancora Latte i Suoi Derivati, i Gem Boy, i Prophilax; generi diversi, ecco, ma con l'obiettivo comune di far ridere con le canzoni. Oggi non resta niente di tutto ciò, non ci sono nuove generazioni che hanno raccolto il testimone e il mercato si muove su altri binari. Senza scomodare l'industria o, peggio, la sociologia, lo stile era già demodé quando nel 2009 Valerio Lundini ha co-fondato i Vazzanikki, una band comica che è un gioco di parole inventato da Lillo Petrarolo, e con la quale ha girato l'Italia per anni, senza veri riscontro.

Poi Una pezza di Lundini, la fama come attore e comico e l'album del ritorno, questo Innamorati della vita, che forse gli vale un'altra etichetta: dopo quello di "salvatore della comicità nonsense", con uno stile che non si discosta troppo dalla parodia di un pianobar e da rock band operaia può essere anche il "salvatore della musica demenziale". Anche se, dice lui, non è cambiato poi tanto dal debutto, in un liceo occupato di Teano, a Roma, nel 2009. "Noi eravamo già fuori dalla scuola da un po', c'invitano per questo concerto, il nostro primo in assoluto. Suoniamo delle cover di pezzi anni cinquanta, e va benissimo".

Bella partenza, insomma.

"Sì, poi qualche settimana dopo suoniamo ancora, stavolta in un locale, sempre Roma. Saliamo sul palco convinti di spaccare, invece la data si rivela un disastro. Il posto era, letteralmente, vuoto, ma noi non l'avevamo messo in conto, eravamo convinti che bastasse suonare. Solo che a scuola era pieno di ragazzi già carichi di loro, mentre lì non c'era nessuno a sentirci".

Dura gavetta, no?

"Parecchio. Mi chiedo come abbiamo fatto a volte, che ne so, a suonare per due ore contando che avevamo un repertorio da un'ora scarsa. Ci sono stati momenti zoppicanti, altri più galvanizzanti, con un minimo di seguito, poi di nuovo a picco, quindi ancora su. È stato molto umorale, anche se devo dire che appena prima di Una pezza di Lundini avevamo finalmente ingranato, un po'".

È stata una prova di sopravvivenza.

"Abbiamo suonato nei matrimoni, alle feste in piazza. A volte magari mancavano uno o due membri del gruppo per altri impegni: e ci arrangiavamo. Per me è stata l'unica scuola, così ho imparato a stare su un palco e a farci cose. Non sono un monologhista che va a provare i suoi pezzi davanti al pubblico. E poi è bello essere una band: se fai una figuraccia, si divide".

Cosa ti resta, oggi, di quest'esperienza?

"I tempi. Di nuovo: non faccio lunghi monologhi, anche negli spettacoli di questi anni cerco di alternare gli sketch, a cui corrisponderebbero le canzoni, a momenti distensivi, con battute o altro. E lo stesso è stato con Una pezza di Lundini. L'ho imparato dai live, quando suonavamo bilanciavamo gag a brani, stando attenti a non eccedere dall'una o dall'altra parte: ho paura che la gente, sennò, s'annoia".

Ma senti, ma perché i classici degli anni cinquanta?

"Perché mi divertivo. Suonavo il pianoforte, Elvis Presley e Chuck Berry davano soddisfazione. Se avessi fatto cover degli Oasis... boh, dopo l'intro di Dont' look back in anger, che altro avrei fatto?".

Effettivamente. E i pezzi originali quando arrivano?

"Subito dopo. Erano pezzi scritti in inglese, rockabilly. Cioè, no: scritti in italiano e poi tradotti in inglese, con il limite che già i testi in italiano non si capivano, figurarsi la traduzione. Ma non ci importava: eravamo convinti che al pubblico rockabilly sarebbero andati bene lo stesso, non fosse che quello stesso pubblico, letteralmente, ci ignorava".

Peccati di gioventù. Così cominciate a scrivere pezzi, diciamo, demenziali in italiano per poter sdrammatizzare?

"Diciamo come gioco. Il limite era, di nuovo, che non ci capiva nessuno: il nostro primo album è del 2013, tutto basato su inside jokes, gossip interni e il resto; parlavamo dei nostri amici, a volte di amici di amici che magari neanche tutta la band conosceva, peraltro con un linguaggio quasi in codice, per cui il pubblico giocoforza non poteva venirci dietro. In teoria sono le basi per diventare un gruppo di culto, ma ci mancava il passaggio con la gente. Penso a Ci piace la deriva, un pezzo nato da una frase di un nostro musicista, 'stiamo alla deriva', in un momento di proverbiale basso. Ebbene: era una raccolta di nomi di persone che conoscevamo, storpiavamo; oggi mi sono scordato pure i riferimenti, se la sento neanche la capisco".

Ma qualcuno aveva messo in conto di svoltare?

"Non io. Ma, sinceramente, credo nessuno di noi. C'eravamo fatti un piccolo seguito, dopo tredici anni, che tutt'ora c'è, ma era e resta divertimento. Fosse stato per me, avrei suonato nei pub per tutta la vita. Ma non penso, in generale, che si possa svoltare con la musica: non siamo alla moda, siamo una delle tante band che si divertono, ed è pure giusto che non svoltino. Alcuni di noi sono anche bravi, non so io, ma non siamo radiofonici".

È più difficile fare ridere con la musica o con il teatro?

"Con la musica, perché devi seguire dei tempi che non sono comici, ma musicali. La bravura sta nel mettere il racconto, magari divertente, lì dentro. Io sono fan dei musical, comunicano emozioni con la musica, gli arrangiamenti, i testi... e non è semplice ricreare quella magia. Poi le battute dei comici hanno mille sfumature, già dalla voce, mentre in musica è più limitato: o fai ridere, o no".

Cosa ti fa ridere nelle canzoni?

"Io apprezzo i Prophilax, un gruppo romano demenziale ormai sciolto. Mi faceva ridere la voce del cantante, sentirgli dire certe cose. Era anche un gruppo volgare, adoravo le loro parolacce".

In Innamorati della vita ce ne sono pochissime.

"Ci siamo censurati. Alcune cose ci sembravano volgari, ma ammetto che le parolacce nelle canzoni fanno sempre ridere. Infatti un po' mi dispiace".

Ti capita, quindi, di autocensurarti.

"In musica sì, ma per una questione d'orecchio. Se nel parlato dico 'che cazzo ne so', proprio come intercalare, non suona volgare. Se faccio un acuto, in un pezzo, in cui canto ' ma che cazzo ne so', lì è volgare. Ma in generale non mi censuro perché non mi viene da scrivere cose che mi danno il ribrezzo. Fermo restando che la volgarità mi fa ridere, mentre cose che non sono considerate volgari non mi piacciono affatto"

Si può ridere di tutto?

"In linea di massima sì, ma dipende dal contesto. Dal vivo c'è sempre una certa complicità, se dici in maniera candida, mettiamo, una bestialità, la gente capisce l'ironia. Se la scrivi su X, ti massacrano. Più che autocensura, direi autotutela".

Le canzoni di Innamorati della vita come sono nate? Com'è il processo creativo?

"In maniera sparsa, non tutte da me. Una e una racconta di me, astemio, che ai ristoranti faccio il degustatore di acque, appunto una liscia e una gassata. Altre sono nate in sala prove, e almeno per quanto mi riguarda spesso ho lasciato libere delle idee un po', diciamo, da meme, facili e normali, che come comico non avrei sviluppato, ma che ci stavano bene. Ci siamo detti: 'Facciamola, nei limiti del possibile, facile'. Non per forza doveva far ridere noi, Lonza non è propriamente nostra".

Cercate il successo?

"Ma no. Non so neanche se paghi, questa strategia. Siamo un gruppo fuori dal tempo, in stile molto anni ottanta. Oggi la musica è un'altra cosa. E poi mi sembra sia sparita quella demenziale: non so se dipende dal fatto che molti, nel settore, si prendono sul serio, o per il fatto che conta molto il genere, e quando si parla di musica demenziale un genere vero non c'è, basti pensare a come Elio e le Storie Tese e Latte e i Suoi Derivati, tra i migliori, spaziassero dal rock al reggae. Eppure sono convinto che l'ironia e l'umorismo non siano sparite da qui, anzi. Un Calcutta, tra i vari, ha una bella ironia nei suoi pezzi e nel modo in cui comunica".

Andrebbe a Sanremo con I Vazzanikki?

"Non è nei progetti, ora come ora, ma non diciamo di no. Se in futuro si crea la situazione giusta, magari, chissà".

Dopo questo tour, faremo prima a rivederla in tv o a teatro?

"Temo in tv. Sto scrivendo cose nuove, ma ho delle scadenza sul collo. Vedremo".