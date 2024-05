I nuovi giudici riusciranno a salvare X Factor?

I giudici di "X Factor"

Intanto, la notizia: i nuovi giudici di X Factor – in onda come sempre su Sky Uno da settembre, ma già dal prossimo weekend cominciano le audizioni, con in presenza i soli autori – sono tutti cantanti professionisti; basta alla polemica per cui a dare consigli sono personaggi alieni (Simone Ventura, il vero peccato originale) o appena pratici del mestiere (Ambra Angiolini). Ora la tavolata accoglie Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, con il solo frontman degli Afterhours come cavallo di ritorno, mentre gli altri sono volti nuovi. Di più: è un volto nuovo – e una cantante, e che cantante – anche la conduttrice, Giorgia, che più di tutti avrebbe meritato di fare la giudice, ma nelle stelle è scritto che quel suo essere spigliata prima o poi la porterà a un grande programma in prima serata, e allora meglio fare palestra. Ma basterà a salvare il programma?

Alla ricerca della pietra filosofale

Non c'è molto da dire: se si cambia, letteralmente, tutto, è perché le cose non vanno bene. Sono anni che X Factor è in calo di ascolti, resa, popolarità ed efficacia, e questa versione italiana, comunque dimessa, è perfino un'anomalia: dopo questa stagione il contratto di Sky scadrà e chissà che fine farà, se verrà rinnovato, tornerà in Rai, andrà Nove, o addirittura verrà chiuso, già successo in altre parti d'Europa, dove preferiscono The Voice. Tant'è: da quando Cattelan ha lasciato un format già morente, nel 2020, la produzione ogni volta stravolge gli incastri in cerca di una pietra filosofale che non si trova, vuoi a causa della conduzione (Ludovico Tersigni, 2021) o di scelte riciclate che hanno presentato il conto, come chiamare Morgan l'anno scorso, che con i problemi di salute di Fedez ha lasciato nelle mani di Francesca Michielin (brava, lei) un'edizione dimenticabile, buona solo per una nicchia di appassionati social, la metà dei quali però faticano a prendere il programma davvero sul serio – l'esatto contrario di ciò che succede con Amici, che ancora ha un pubblico ampio e forte, per quanto più generalista.

Di base, comunque, si è cercato di mantenere i soliti archetipi, ma cambiando gli interpreti. Agnelli, oltre a essere l'unico in grado di garantire un ponte con i tempi d'oro e conoscere le dinamiche del gioco, è l'alternativo, l'outsider che ormai però non lo è più ma funziona ancora, quello che in un contesto del genere dovrebbe avere gli sfoghi allergici e invece ci sguazza. Ciò che, insomma, dalla prima stagione è stato Morgan, in una dinastia che passa per Elio e arriva ai meno fortunati – meno televisivi, cioè – Samuel, Lodo Guenzi e Levante. Gli si chiederà di rispondere dell'originalità (una vera ossessione degli autori) dei concorrenti insieme, probabilmente, ad Achille Lauro, e di gestire quella quota rock che, dopo l'esplosione dei Måneskin, qui continua ad avere il suo spazio, mica come nel mondo vero. E poi farà da chioccia, à la Fedez: gli spettatori hanno comunque bisogno di non perdere tutti i riferimenti, anche se il programma affonda.

Cosa manca?

Jake La Furia è una bella chiamata: da anni l'hip hop è arrivato a X Factor, e la scelta di un nome così sembra azzeccata, visto che è sulla cresta dell'onda, che buca lo schermo, ha padronanza del mezzo, credibilità ed è anche parecchio simpatico. Avrà un giudizio prioritario sui rapper, e forse ricoprirà il ruolo di poliziotto buono: Agnelli in questo senso ha le mani legate, Achille e Iezzi hanno molto di più da dimostrare. Nonostante partano dietro nelle gerarchie, però, è su di loro e sull'alchimia che riusciranno a costruire con gli altri giudici che si giocherà parte del successo dell'edizione. Per Lauro, infatti, può essere l'occasione per consacrarsi come personaggio tv, ora che la sua carriera, dopo gli inizi incendiari, sembra essersi dirottata su una dimensione più per famiglie che altro, e qui il suo ruolo a metà tra Jake La Furia e Agnelli potrebbe garantire nuovo pubblico allo show. Si giocherà tanto, anche in termini di percorso professionale.

Infine, Iezzi. Che non è neanche Ambra sul piano musicale, e sicuramente può insegnare come stare sul palco e sopravvivere, per certi versi, alle insidie del mondo dello spettacolo, da cui la diretta di X Factor non è al riparo; ma a livello di spessore ha dato il meglio vent'anni fa, con una serie di neanche troppe hit insieme alla sorella Chiara, poi la reunion nel 2023 con Furore, quindi davvero poco altro. Niente, ovviamente, contro di lei: ma pop, rap e cantautorato femminile nel frattempo sono andati avanti, ed è un peccato che un programma del genere, sempre attento a ciò che succede nel mondo, non riesca ad aggiornarsi alle nuove sensibilità. Pensiamo al curriculum dei giudici: l'unico contemporaneo, per quanto di un'altra generazione, è Jake La Furia, mentre sugli altri è un po' tramontato il sole; per cui, vanno bene i venerati maestri a dare consiglio ai giovani, ma forse serve proprio chi abbia polso, in generale, sul mercato. Ecco, X Factor non li ha, verosimilmente non riesce neanche a convincerli a partecipare, magari per appeal. E forse il suo limite è proprio lì.