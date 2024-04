Zucchero: "Ho pensato al suicidio. Ero a Londra, chiamai un amico"

Buona la prima per Zucchero, che ha debuttato alla Royal Albert Hall di Londra con tre live sold out. Il bluesman ha iniziato così il suo World Wilde Tour, pronto a proseguire senza sosta nel resto d'Europa. 150 date: "I concerti mi fanno sentire vivo - spiega in un'intervista al Corriere - è adrenalina, giri il mondo. Mi piace fare dischi, ma è come andare in ritiro francescano, quindi nel futuro il live sarà la parte più importante della mia carriera. Dipende da come regge il fisico".

Dunque per adesso di ritiro dalle scene non se ne parla. Su una decisione del genere in futuro, però, assicura: "Quando deciderò di smettere non im si vedrà più da un giorno all'altro. Non me la sento di annunciare un tour che duri anni, magari cinque come quello di Elton John: non me la sento di prendere un impegno così. Se cambiassi idea e mi volessi fermare prima o andare avanti ancora che figura farei?".

Zucchero parla anche del suo passato e di quando, nel 1991, pensò di buttarsi dalla finestra di un hotel di Londra: "L'intenzione era quella. Chiamai un amico che venne in camera e mi portò fuori a fare un giro. Nonostante questo non ho cambiato albergo: allora era dark, vittoriano, scuro; oggi le pareti sono solari, celeti e ocra". Sui concerti in Russia, infine, non ha dubbi: "Ci andavo volentieri. A partire dal mio concerto del 1990 al Cremlino, ho sempre trovato un pubblico attento, che ama l'arte. Adesso ovviamente non ci vado in tour e non ci andrei nemmeno su invito. Si apre un discorso enorme, ma non andrei nemmeno se mi invitassero Netanyahu o Trump".