I film e le serie tv da vedere questo weekend

Al cinema

Mothers’ Instinct Un oscuro e intenso thriller, opera prima di Benoit Delhomme, con protagoniste due attrici premio Oscar, Jessica Chastain e Anne Hathaway. La storia è quella di due donne, madri e migliori amiche il cui rapporto, minato da senso di colpa, sospetto e paranoia, inizia a deteriorarsi progressivamente dopo che il figlio di una di loro è vittima di un brutto incidente. Questo film è un raffinato e sconvolgente noir che attrae e agghiaccia allo stesso tempo. La trama è un tale crescendo di tensione psicologica al punto da essere vietato ai minori di 14 anni, con il suo picco nel finale inaspettato. Un bellissimo racconto di una terribile storia. VOTO 7,7 Il trailer La recensione

Il regno del pianeta delle scimmie Torna al cinema la saga fantascientifica de Il pianeta delle scimmie, ispirata al romanzo del 1963 di Pierre Boulle con il quarto capitolo del reboot, Il regno del pianeta delle scimmie, sequel del film del 2017 The War - Il pianeta delle scimmie. Questa pellicola, diretta da Wes Ball, è un'opera ben fatta che dà nuova vita a questo franchise tra i più amati dal pubblico. Ambientato 300 anni dopo la morte di Cesare, il film racconta la storia del giovane scimpanzé Noa che si ritrova a lottare per la salvezza del suo clan finito sotto attacco di scimmie guerriere che rispondono alla volontà di Proximus, una scimmia di Bili che sottomette chiunque incroci lungo il suo cammino per usarlo come schiavo nel suo Regno. Noa, per farcela, unisce le forze con un orango, ex membro del clan di Proximuns e una ragazza umana, Mae. VOTO 6,5 Il trailer La recensione

Il gusto delle cose Juliette Bonche è la protagonista di un nuovo film romanico, Il gusto delle cose, diretto da Trần Anh Hùng e vincitore della Miglior Regia al 76° Festival di Cannes. Una storia d'amore e di cucina che scalda il cuore e fa riflettere sulla felicità e su ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Siamo in Francia, nel 1885 ed Eugénie è una bravissima cuoca che lavora da 20 anni per il famoso gastronomo Dodin Bouffant. Con il tempo la stima tra i due si trasformerà in sentimento ma Eugénie è frenata nel legarsi a Dodin. Così quest'ultimo per conquistarla userà la sua dote migliore, la cucina, facendo una cosa mai fatta prima: preparare del cibo per lei. VOTO 7 Il trailer La recensione

Troppo azzurro Opera prima di Filippo Barbagallo che veste contemporaneamente i panni di sceneggiatore, regista e attore protagonista, Troppo Azzurro arriva nelle sale dopo essere stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2023. Si tratta di una commedia moderna e garbata sui temi del disagio giovanile, delle delusioni e della confusione tipica di questa fascia d'età. La storia è quella di un 25enne che vive un'adolescenza prolungata. Non ha intenzione di lasciare la casa dei genitori e ha lo stesso gruppo di amici fin dai tempi del liceo. È estate e anche se la sua famiglia parte per una vacanza, lui decide di restare a Roma, da solo. A causa di un incidente domestico incontra una ragazza di cui si innamora e decide di fare una pazzia: seguirla sulla riviera romagnola. Qui, però, dovrà fare i conti con il suo carattere chiuso. VOTO 7 Il trailer

In streaming

Bodkin Disponibile su Netflix Una commedia thriller dalle sfumature dark che è il perfetto mix di ironia e suspense. Protagonista della storia è un eclettico gruppo di podcaster che decide di indagare sulla misteriosa sparizione di tre estranei in un'idillica cittadina costiera in Irlanda. Ma seguendo varie piste, i giornalisti scoprono una storia ancora più grande e bizzarra di quanto potessero immaginare. Questa serie sfida la nostra concezione di verità e rivela le storie che ci raccontiamo per giustificare le nostre convinzioni o confermare le nostre paure. Un titolo ben fatto e imperdibile per chi ama i thriller pieni di colpi di scena ma, ancora di più, le storie di profonde indagini psicologiche. VOTO: 7,5 Il trailer La recensione

Celebrity Hunted 4 Disponibile su Prime Video Torna su Prime Video, con la sua quarta stagione, uno degli show più amati dal pubblico, il reality thriller Celebrity Hunted, che vede quattro coppie di personaggi famosi scappare da un gruppo di cacciatori che li insegue. Protagonisti di questa edizione sono l’attore Raoul Bova in coppia con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, la modella e star televisiva Belen Rodriguez in coppia con la sorella, la modella e influencer Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. Ognuna di queste coppie si metterà alla prova cercando di non farsi catturare da un team di “hunters” esperti di intellicence. Chi la spunterà? VOTO 6 Il trailer La recensione

Dark Matter Disponibile su AppleTV+ Tratta da uno dei più apprezzati romanzi di fantascienza, Dark Matter è la nuova serie sci-fi di AppleTV+ sul tema delle vite parallele. La serie seguirà Jason Dessen (interpretato da Joel Edgerton), un fisico, professore e padre di famiglia che una notte, mentre torna a casa per le vie di Chicago, si ritrova intrappolato in una versione alternativa della sua vita. Lo stupore si trasforma rapidamente in un incubo quando cerca di tornare alla sua realtà in mezzo al panorama sconcertante delle vite che avrebbe potuto vivere. In questo labirinto di realtà, si imbarca in un viaggio tormentoso per tornare dalla sua vera famiglia e salvarla dal nemico più terrificante e imbattibile che si possa immaginare: lui stesso. VOTO 6,5 Il trailer La recensione

Un uomo vero Disponibile su Netflix Serie drammatica, liberamente ispirata al romanzo omonimo di Tom Wolfe, Un uomo vero è un racconto avvincente di inganni, truffe, crimine, ingiustizia e miseria con protagonista Jeff Daniels. Quando il magnate immobiliare di Atlanta Charlie Croker si trova ad affrontare un'improvvisa bancarotta, interessi politici e commerciali si scontrano mentre Charlie difende il proprio impero da chi cerca di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia. Nonostante la serie sia interessante e abbia una buona energia, manca un po' di raffinatezza. VOTO 6,5 Il trailer La recensione

Il tatuatore di Auschwitz Disponibile su Sky e NOW Basata sul romanzo bestseller di Heather Morris, questa serie è diretta da Tali Shalom-Ezer e ispirata alla storia vera di Lali e Gita Sokolov, due prigionieri del campo di concentramento di Auschwitz durante la Seconda guerra mondiale. Lali è un ebreo slovacco, che, nel 1942, viene deportato ad Auschwitz. Poco dopo l'arrivo, diventa uno dei Tätowierer (tatuatori), incaricato di marchiare i compagni di prigionia con i numeri di identificazione. Un giorno incontra Gita, una ragazza appena arrivata nel campo di concentramento e se ne innamora all’istante. Inizia così una storia coraggiosa e indimenticabile. Sotto costante sorveglianza da parte di un instabile ufficiale nazista delle SS Stefan Baretzki, Lali e Gita sono determinati a mantenersi in vita a vicenda. VOTO: 7,2 Il trailer La recensione

I classici da riscoprire

La rosa purpurea del Cairo Disponibile su Prime Video L'attore americano Jeff Daniels è tornato sul piccolo schermo proprio in questi giorni con la serie Netflix, Un uomo vero. Il ruolo che, però, ha segnato di più la sua carriera è stato quello di Tom Baxter in uno dei più grandi capolavori di Woody Allen, La rosa purpurea del Cairo, film che proprio il prossimo anno compirà ben quarant'anni. E quale momento migliore di riscoprire questo gioiello del cinema, vincitore del Golden Globe per la migliore sceneggiatura nel 1986 e uno dei più bei film sulla rottura della quarta parete. La storia è quella di una giovane barista che, nella New York della Grande Depressione, è stanca della sua grigia routine e di un marito ubriacone, così si rifugia al cinema per sognare una vita migliore. Il suo film preferito è La rosa purpurea del Cairo che guarda in sala più e più volte finché non si compie la magia: il protagonista del film, Tom Baxter, le rivolge la parola ed esce dallo schermo. Un film poetico, romantico e geniale che riscoprire è un vero piacere per il cuore e la mente. Il trailer

Cast Away In onda su Iris, venerdì 10 maggio alle 21.00 Su Iris, questo weekend, torna uno dei grandi classici del cinema americano: Cast Away, film del 2000 diretto dal regista di Forrest Gump, Robert Zemeckis e interpretato da uno straordinario Tom Hanks che, per questo ruolo, ha vinto il Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico nel 2001. La storia, diventata iconica, è quella di un ingegnere informatico, l'unico a sopravvivere a un incidente aereo avvenuto al largo di un'isola deserta del Pacifico. Da solo e con tutta la forza fisica e mentale che gli rimane, farà di tutto per sopravvivere. Questo film è stato realizzato con un buddget di 90 milioni di dollari ed è stato uno dei più grandi successi mondiali al botteghino nel 2000. Il trailer