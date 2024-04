I film e le serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, mettetevi comodi.

È venerdì 12 aprile 2024

Questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai migliori film e serie tv da non perdere nei fine settimana.

A voi la scelta e buona visione!

Al cinema

Gloria! Un film scritto e diretto da Margherita Vicario al suo esordio alla regia ambientato nella Venezia di fine Settecento. Protagonista del film è una giovane ragazza di nome Gloria, soprannominata "la muta", che lavora in un istituto musicale come domestica. Quando arriva la notizia che in città sta per arrivare in visita Papa Pio VII, l'istituto è in fermento e il maestro del coro ha difficoltà nel comporre qualcosa per l'occasione ma Teresa, che possiede un talento visionario, scoprirà un nuovo strumento musicale, il pianoforte e insieme a un gruppo di musiciste darà vita a quella che oggi conosciamo come musica pop. Il trailer La recensione

Flaminia Una commedia drammatica sul tema dell'autismo diretta da Michela Giraud al suo esordio alla regia. Un film ironico ma allo stesso tempo profondo la cui trama è ispirata alla storia vera della sorella della comica e attrice romana. La vita patinata di una ragazza di Roma Nord ossessionata con l'estetica e lo status sociale viene stravolta quando irrompe nella sua vita Ludovica, la sua sorellastra trentenne nello spettro autistico che le farà notare tutte le ipocrisie della società in cui vive e crollare tutte le sue certezze in un racconto emozionante che rompe le convenzioni. Il trailer La recensione

Ghostbusters - Minaccia Glaciale Torna al cinema il franchise di Ghostbusters con il quinto film della saga, intitolato Ghostbusters - Minaccia Glaciale, sequel del film Ghostbusters: Legacy. Diretto da Gil Kenan, questo film riprende gli eventi del precedente film e porta avanti la storia della famiglia Spengler che decide di lasciare la cittadina di Summerville, in Oklahoma e tornare dove tutto ha avuto inizio: la caserma dei pompieri di New York City. I nuovi e i vecchi acchiappafantasmi uniscono le forze per combattere una forza malvagia ed evitare che arrivi una nuova era glaciale. Il trailer

In streaming

Fallout Disponibile su Prime Video Ispirata a uno dei più grandi franchise di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è una serie post-apocalittica ambientata in un mondo in cui non è rimasto quasi più nulla. 200 anni dopo l’apocalisse, i tranquilli abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio contaminato dalle radiazioni che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e con stupore scoprono che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e estremamente violento. Il trailer La recensione

Mary & George Disponibile su Sky e NOW Intrighi, complotti, sesso e potere a corte. Mary & George è una serie ispirata all’oltraggiosa storia d’amore fra il re di Scozia Giacomo VI e il suo amante George Villiers. Si tratta di un audace dramma storico che racconta la storia di Mary Villiers, interpretata dal premio Oscar Julianne Moore, una donna di umili origini ma estremamente ambiziosa, che convinse il suo secondo figlio, George (Nicholas Galitzine), a sedurre il Re di Scozia Giacomo VI, conosciuto anche come Giacomo I d’Inghilterra (Tony Curran). Il trailer La recensione

Il giovane Berlusconi Disponibile su Netflix Una docuserie di tre puntate che ripercorre i primi passi di Silvio Berlusconi nel mondo della politica e dell'imprenditoria dalla metà degli anni '70 fino al 1994, anno delle elezioni politiche. Questa serie è un racconto intimo e di grande impatto visivo su una delle personalità più note ma anche controverse a livello europeo raccontata attraverso immagini di repertorio inedite, interviste esclusive a volti noti del mondo dell'imprenditoria e dello spettacolo e aneddoti sconosciuti sul Cavaliere uomo, imprenditore e politico. Il trailer La recensione

Il Re, seconda stagione Disponibile su Sky e NOW Luca Zingaretti torna a vestire i panni del direttore del carcere San Michele Bruno Testori nella seconda stagione della serie Il Re. Bruno è ora un detenuto nel suo stesso carcere, quando Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, fa cadere le sue accuse e lo reintegra nel ruolo di direttore. In cambio deve far parlare un detenuto, il magistrato Vittorio Mancuso, accusato dell’omicidio di una dipendente della Slimpetroil Spa, rinomata compagnia energetica di bandiera, scoprendo perché si sia macchiato di quel delitto prima che l’uomo testimoni davanti a un GIP. Quando Bruno comincia a sospettare la sua innocenza e a temere che i servizi lo stiano usando, decide di vederci chiaro. Sarà l’inizio di una battaglia per la verità il cui prezzo da pagare si rivelerà altissimo. Il trailer La recensione

Benjamin Franklin Disponibile su AppleTV+ Una miniserie drammatica e biografica di 8 episodi con uno straordinario Michael Douglas nei panni del personaggio storico di Benjamin Franklin. Nel dicembre del 1776, Benjamin Franklin è famoso in tutto il mondo per i suoi esperimenti con l'elettricità. Tuttavia, il suo entusiasmo e la sua influenza vengono messi alla prova quando intraprende una missione segreta in Francia: in gioco c'è il destino dell'indipendenza americana. Il trailer La recensione

I classici da riscoprire

Scarface Disponibile su Prime Video e AppleTV+ Il film gangster diretto da Brian De Palma, scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino compie 40 anni e per l'occasione è tornato sul grande schermo con delle proiezioni speciali nei cinema italiani dall'8 al 10 aprile 2024. Se non avete fatto in tempo a rivedere Scarface al cinema, correte a guardarlo in streaming per riassaporare tutte le sfumature di un film diventato leggenda. Siamo nella Miami degli anni '80, centro di un grande traffico di droga. Ambiziosissimo e senza scrupoli, il criminale Tony Montana escogita un piano per eliminare il boss della mafia locale e prendere il suo posto nel dominio del traffico di droga della città. Il trailer

Nemico Pubblico In onda venerdì 12 aprile 2024 alle 21.10 su Iris Un film crime d'azione diretto da Michael Mann e ispirato a una storia vera. Protagonista del film è Johnny Depp nei panni del gangster statunitense e rapinatore di banche John Dillinger attivo anni '30 del Novecento durante la grande depressione. Dillinger passa il suo tempo guardando film al cinema, guidando automobili sportive e uscendo con belle donne ma è il ricercato numero uno degli Stati Uniti con il capo dell'FBI ossessionato dall'idea di arrestarlo. Riuscirà a farla franca o la fortuna che è sempre stata dalla sua parte gli volterà le spalle? Il trailer