I film e le serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, mettetevi comodi.

È venerdì 12 luglio 2024, sono le 12.00 ed è arrivato il momento di vivere avventure incredibili attraverso il piccolo e grande schermo! Abbiamo selezionato per voi le più belle storie in cui perdervi, emozionarvi e sognare stando comodi sul divano di casa o mangiando pop corn nei più bei cinema della vostra città.

Questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai migliori film e serie tv da non perdere nei fine settimana.

A voi la scelta e buona visione!

Al cinema

Dostoevskij Contenuto sponsorizzato Contenuto sponsorizzato Dostoevskij è la prima serie crime ideata, scritta e diretta dai Fratelli D'Innocenzo, che sarà disponibile al cinema in anteprima esclusiva solo dall’11 al 17 luglio. Presentata lo scorso febbraio al Festival Internazionale del Cinema di Berlino e girata in pellicola 16mm, la serie racconta l’indagine di un brillante ma tormentato detective (Filippo Timi) ossessionato da "Dostoevskij", un killer seriale che uccide con una peculiarità: accanto al corpo della vittima lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell'oscurità che il detective sente risuonare al suo interno. La serie arriva in sala divisa in due atti, al prezzo scontato di 3,50 euro grazie a Cinema Revolution. La scheda del film La trama

Fly me to the moon - Le due facce della Luna Una commedia brillante, diretta da Greg Berlanti, che rilegge con ironia l'allunaggio del 1969. Protagonista è una bravissima Scarlett Johansson nei panni di Kelly Jones, una pubblicista assunta dalla NASA in occasione dei preparativi per il lancio dell'Apollo 11. Il suo compito è quello di rendere l'evento il più appetibile possibile per il pubblico e preparare, in totale segretezza, un finto allunaggio nel caso in cui quello vero non andasse a buon fine. Un film che diverte, emoziona e deve tanto alla bravura della sua attrice protagonista. VOTO 7 Il trailer La recensione

Non riattaccare Un film drammatico ambientato in piena emergenza Covid con protagnista una straordinaria Barbara Ronchi che per questo ruolo ha ottenuto la menzione speciale come miglior attrice all'ultimo Torino Film Festival. Diretto da Manfred Lucibello, Non riattaccare racconta la storia del viaggio disperato di una donna, nel cuore della notte, per salvare il suo ex fidanzato che con una telefonata le rivela di volerla fare finita. Si tratta di un film molto interessante dove angoscia e tensione emotiva restano alte dall'inizio alla fine. VOTO 6,5 Il trailer La recensione

In streaming

Svaniti nella notte Disponibile su Netflix Disponibile su Netflix Un thriller ad alta tensione con protagonisti Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis. Diretto da Renato De Maria e prodotto da Picomedia, Svaniti nella notte è un film ambientato in Puglia che racconta la storia di una coppia in crisi a cui vengono rapiti i figli nel cuore della notte in circostanze misteriose. Questo evento drammatico scatena un mix di emozioni nei due tra cui rabbia, confusione e un forte senso di colpa che li mette l'uno contro l'altra. Un film pieno di suspense dove nulla è come sembra. VOTO 6,5 Il trailer La recensione

Sunny Disponibile su AppleTV+ Disponibile su AppleTV+ Una serie mystery tra le più curiose viste negli ultimi anni. La storia è quella di Suzie, una donna americana che vive a Kyoto la cui vita viene sconvolta quando il marito e il figlio scompaiono in un misterioso incidente aereo. Per aiutarla a superare questo evento drammatico, le viene affidato Sunny, un robot domestico prodotti dall'azienda elettronica del marito. All'inizio Suzie non sopporta Sunny ma a poco a poco tra i due nasce un'amicizia inattesa e insieme scopriranno l'oscura verità su ciò che è realmente accaduto alla famiglia della protagonista. Un titolo molto intelligente, originale e pieno di spunti riflessivi. VOTO 7 Il trailer La recensione

Vikings Valhalla 3 Disponibile su Netflix Disponibile su Netflix È su Netflix la terza e ultima stagione di Vikings Valhalla, lo spin-off di Vikings ambientato un secolo dopo la serie originale. Il gran finale di serie fa un salto temporale di sette anni dalla seconda stagione ed è pronto a portare sullo schermo tanta azione ma, soprattutto, grandi emozioni. Ora Freydis è la leader incontrastata della città pagana di Jomsborg, mentre Leif e Harald hanno fatto fortuna a Costantinopoli, ma per poter realizzare i propri destini, li attendono sfide ancora più grandi. Il trailer

Under the bridge Disponibile su Disney+ Disponibile su Disney+ Una intensa e toccante serie true crime con protagonista la star di Killers of the Flowers Moon, Lily Gladstone. Sviluppata da Quinn Shephard, questa miniserie racconta la storia vera dell'omicidio della 14enne Reena Virk, morta nel 1997 in Canada per pestaggio da parte di suoi coetanei e annegamento. Ispirata al romanzo omonimo di Rebecca Godfrey, Under the bridge punta i riflettori sul tema del bullismo e su quella che dai canadesi è considerata una delle peggiori tragedie nazionali. VOTO 8 Il trailer

Arcadian Disponibile su Prime Video Disponibile su Prime Video Un thriller post-apocalittico con protagonista Nicolas Cage. Diretto da Benjamin Brewer, Arcadian è una storia di lotta alla sopravvivenza ambientata in un futuro prossino dove la vita sulla Terra è stata decimata. Paul (Nicolas Cage) e i suoi due figli adolescenti, Thomas e Joseph, vivono una vita a metà: tranquilla di giorno e terrificante di notte. Quando il sole tramonta, infatti, feroci creature della notte si risvegliano e divorano qualsiasi forma di vita che incontrano sul proprio cammino. Riusciranno a salvarsi? VOTO 6,2 Il trailer

I classici da riscoprire

Frantic Disponibile su NowTv con abbonamento premium Disponibile su NowTv con abbonamento premium Il 13 luglio Harrison Ford, uno degli attori più iconici della storia del cinema, protagonista di film cult come Guerre Stellari, Indiana Jones, Blade Runner, compie 82 anni. Abbiamo deciso di celebrarlo proponendovi di riscoprire uno dei suoi film più belli: Frantic, un thriller del 1988 diretto da Roman Polański e con una colonna sonora creata interamente da Ennio Morricone. La storia è quella di un rapimento misterioso. Mentre il dottor Richard Walker, stimato chirurgo di San Francisco, è in un albergo di Parigi con sua moglie per una conferenza medica, lei scompare nel nulla insieme a una delle loro valigie. Cosa c'è dietro? VOTO 7,4 Il trailer

Il miglio verde Disponibile su NowTv con abbonamento premium Disponibile su NowTv con abbonamento premium Tom Hanks il 9 luglio ha compiuto 68 anni e quale modo migliore di festeggiarlo se non rivedendo uno dei suoi film più iconici. Abbiamo scelto ll miglio verde, capolavoro del 1999 diretto da Frank Darabont e ispirato al romanzo omonimo di Stephen King. Il film nel 2000 ha ottenuto quattro candidature agli Oscar, senza vincerne neanche uno ma, nonostante questo, è considerato uno dei film più belli della storia del cinema. Ci troviamo nel 1935 nel braccio della morte del carcere di Cold Mountain. La vita dell'ufficiale Paul Edgecombe cambia per sempre con l'arrivo di John Coffey, un gigante afroamericano condannato per un terribile omicidio che sostiene di non aver commeesso. VOTO 8,5 Il trailer