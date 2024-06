I film e le serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, mettetevi comodi.

È venerdì 14 giugno 2024, sono le 12.00 ed è arrivato il momento di vivere avventure incredibili attraverso il piccolo e grande schermo! Abbiamo selezionato per voi le più belle storie in cui perdervi, emozionarvi e sognare stando comodi sul divano di casa o mangiando pop corn nei più bei cinema della vostra città.

Questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai migliori film e serie tv da non perdere nei fine settimana.

A voi la scelta e buona visione!

Al cinema

Bad Boys 4: Ride or Die Will Smith e Martin Lawrence tornano nei panni dei due detective della narcotici Mike e Marcus nel quarto film della saga di Bad Boys, Bad Boys: Ride or Die. Un mix perfetto di azione e comicità che funziona, ancora una volta, benissimo sullo schermo e si riconferma un successo a quasi trent'anni dal debutto del primo film, nel 1995. Questa volta i due fuoriclasse di Miami si ritrovano a diventare dei fuggitivi dopo essere stati ingannati a causa di una loro indagine sulla corruzione nel dipartimento di polizia di Miami. Questo film, tra azione sfrenata e comicità senza fronzoli, non tradisce le aspettative. VOTO 7 Il trailer La recensione

L'arte della giogia parte 2 Torna al cinema con i suoi ultimi tre episodi la serie diretta da Valeria Golino, L'arte della gioia. Un gioiellino nel panorama seriale italiano, questo racconto ha come protagonista Tecla Insolia nei panni di Modesta, un'orfana dal carattere ribelle che, nella Sicilia di inizio '900, si ritrova a passare l'infanzia e l'adolescenza in un convento per poi arrivare alla villa della Principessa Brandiforti e ottenere sempre più potere a palazzo. L'arte della gioia racconta il viaggio di Modesta alla scoperta di se stessa e della sua sessualità grazie alla sua fortissima sete di conoscenza e libertà che la porta a emanciparsi ma anche a varcare spesso il confine tra lecito e illecito. Questa serie si distingue per la qualità della sua regia e per la straordinaria interpretazione della sua attrice protagonista. VOTO 8 Il trailer La recensione

The Animal Kingdom Diretto da Thomas Cailley, The Animal Kingdom è un film francese, già vincitore di cinque Premi César, pronto a conquistare anche il pubblico italiano con una storia tra avventura e fantascienza sul confine tra esseri umani ed esseri animali. Ci troviamo in un mondo colpito da un'ondata di mutazioni che trasformano alcuni uomini in animali. Dopo un incidente che porta alla fuga questi esseri ibridi, un padre e suo figlio sedicenne si trovano ad affrontare un viaggio incredibile che cambierà per sempre la loro vita facendo scoprire loro il vero significato della famiglia e della sopravvivenza. VOTO 7 Il trailer

In streaming

Bridgerton 3 parte 2 Disponibile su Netflix Debuttano su Netflix gli ultimi quattro episodi della terza stagione di Bridgerton che mettono fine alla storia d'amore tra Colin e Penelope. Questa seconda parte di Bridgerton 3 fa un netto salto di qualità rispetto alla precedente e dà alla storia un tocco più femminista, moderno e profondo che regala a Bridgerton uno spessore di cui aveva bisogno. Bellissima l'evoluzione dei personaggi, in particolare quello di Penelope che, in questi episodi, si ritroverà a dover scegliere tra l'essere fedele a se stessa o tradirsi per non perdere l'amore. Un finale di stagione impeccabile. VOTO 8 Il trailer La recensione

Raising Voices Disponibile su Netflix Disponibile su Netflix Raising Voices è la serie Netflix più vista in Italia in questo momento e racconta con grande intensità e coraggio il dramma dello stupro. Protagonista della storia è Alma, una diciassettenne che sta per finire la scuola superiore, ha due amiche fin dall'infanzia con cui condivide i tipici problemi adolescenziali e un giorno decide di denunciare una violenza sessuale subita a scuola. Come è avvenuta questa aggressione? Quanto c'è di vero in queste accuse e chi è la vera vittima? Sono queste le domande che questa serie spagnola spinge a porsi. VOTO 8 Il trailer

Presunto Innocente Disponibile su AppleTV+ Disponibile su AppleTV+ Una miniserie thriller, adattamento seriale dell'omonimo film del 1990 con Harrison Ford e basata sull'omonimo romanzo di Scott Turow, bestseller del New York Times. Presunto Innocente, nella sua versione rinnovata, nel ruolo principale del vice procuratore capo Rusty Sabich che viene sospettato di un terribile crimine e queste accuse gettano nel caos l'ufficio dove lavora. L’accusato dovrà lottare e fare di tutto per dimostrare la sua innocenza e tenere insieme la propria famiglia. Peccato che questa serie non sia riuscita a soddisfare le aspettative risultando eccessivamente moralista. VOTO 5,5 Il trailer La recensione

The Boys 4 Disponibile su Prime Video Disponibile su Prime Video È tornata su Prime Video la serie di supereroi The Boys, basata sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, con la sua quarta stagione. Il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader dei The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi. VOTO 7,9 Il trailer La recensione

I classici da riscoprire

Jurassic Park Disponibile su Netflix Era l'11 giugno del 1993 quando usciva per la prima volta nei cinema statunitensi il primo film di Jurassic Park diretto da Steven Spielberg e basato sull'omonimo romanzo di Michael Crichton. A 31 anni esatti dal suo debutto vi suggeriamo di riscoprire questo grande classico del cinema che diventò in pochissimo tempo il film con il maggiore incasso di tutti i tempi, fino all'uscita di Titanic nel 1997. Questo titolo, vincitore anche di tre Premi Oscar racconta la storia di un multimiliardario che ha creato un parco a tema dinosauri su un'isola dei Caraibi dove queste enormi creature del passato sono state clonate per attirare i visitatori. Due paleontologi e un matematico partecipano a un giro organizzato nel parco divertimenti ma quando i dinosauri prendono il sopravvento, la visita diventerà un vero incubo. VOTO 7,8 Il trailer

Sette anni in Tibet In onda venerdì 14 giugno alle 21.10 su Rai Movie Torna in tv, questo weekend, Sette anni in Tibet, il film del 1997 diretto da Jean-Jacques Annaud con protagonista Brad Pitt nei panni dell'aplinista ed esploratore austriaco Heinrich Herrer. L'uomo, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha tentato di di raggiungere la cima dell'Himalaya e ha avuto diverse avventure finché si è ritrovato a vivere come rifugiato in Tibet. Qui è diventato amico del giovanissimo Dalai Lama, Tenzin Gyatso scoprendo parti ancora ignote della sua anima. Il film è ispirato al libro di memorie di Herrer e nel momento del suo debutto al cinema fu al centro di dure condanne da parte del governo della Repubblica Popolare Cinese che ha accusato il regista di aver rappresentato in modo brutale i militari cinesi. Il regista e gli attori protagonisti furono bannati per sempre dalla Cina a causa di questo film. VOTO 7,2 Il trailer