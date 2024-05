I film e le serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, mettetevi comodi.

È venerdì 17 maggio 2024, sono le 12.00 ed è arrivato il momento di vivere avventure incredibili attraverso il piccolo e grande schermo! Abbiamo selezionato per voi le più belle storie in cui perdervi, emozionarvi e sognare stando comodi sul divano di casa o mangiando pop corn nei più bei cinema della vostra città.

Questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai migliori film e serie tv da non perdere nei fine settimana.

A voi la scelta e buona visione!

Al cinema

Una storia nera Laetitia Casta è la protagonista del nuovo film di Leonardo D'Agostini, Una storia nera, un thriller giudiziario dai toni noir che affronta con intelligenza e intensità il tema della violenza sulle donne in ambito domestico. Quest'opera è il racconto di una donna, Carla, abusata dal marito per più di vent'anni che decide, alla fine, di ribellarsi facendo una scelta che le costa un grandissimo dolore, anzi, le costa la sua vita come l’ha sempre conosciuta. Un film davvero interessante che intrattiene e fa riflettere. In più il cast fa la differenza. VOTO 7,5 Il trailer La recensione

Abigail Se siete amanti degli horror è arrivato nelle sale italiane Abigail, l'ultimo film di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, liberamente ispirato al film La figlia di Dracula. La storia raccontata è quella di una bambina che viene rapita da un gruppo di malviventi ingaggiato per disfarsene. Quello che, però, non sanno è che la bimba in questione altro non è che un vampiro pronta a mangiarli tutti. Questo film segna l'ultima apparizione sullo schermo di Angus Cloud, l'attore di Euphoria morto durante le riprese. VOTO 6,5 Il trailer

In streaming

Bridgerton 3 Disponibile su Netflix Disponibile su Netflix È arrivata su Netflix la prima parte della terza stagione di Bridgerton che è pronta a farvi tuffare in tutto il colorato e intrigante mondo della Londra ai tempi della Reggenza. Torna la famiglia Bridgerton, pronta a far debuttare in società altri figli e torna, soprattutto, Lady Whistledown che è la vera protagonista di questo nuovo capitolo di serie ispirato al quarto romanzo della saga romantica di Julia Quinn sulla storia di Colin e Penelope. Preparatevi a tanto romanticismo ma anche un bel po' di passione in questi episodi che sono solo il preludio di una stagione che, per ora, sembra avere solo scaldato i motori in vista del debutto della sua seconda parte. VOTO 7 Il trailer La recensione

The 8 Show Disponibile su Netflix Netflix Disponibile su Netflix Netflix Non fatevi scappare il nuovo survival game sudcoreano di Netflix, erede di Squid Game, perché è una vera bomba. Ispirato al fumetto digitale Money Game di Bae Jin Soo, questa serie è incredibilmente avvincente e vi terrà incollati allo schermo spingendovi a profonde riflessioni sulla decadenza della società contemporanea, sulla potenza dei soldi e su quanto l'avidità umana possa portare a superare perfino i limiti della morale. La trama? Otto individui intrappolati in un misterioso edificio di otto piani partecipano a un gioco allettante ma pericoloso in cui guadagnano denaro col passare del tempo. Come funziona questo macabro gioco? A voi scoprirelo. VOTO 8,5 Il trailer La recensione

Outer Range 2 Disponibile su Prime Video Disponibile su Prime Video Torna su Prime Video con la sua seconda stagione, una delle serie più appaganti degli ultimi anni: Outer Range. Mix perfetto di fantascienza, western e thriller, questa serie, con protagonista lo straordinario Josh Brolin, racconta la storia di Royal Abbott, proprietario di un ranch che si imbatte in un fenomeno inspiegabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming, sotto la forma di un’oscura voragine. Il mistero che circonda questo abisso senza fondo, apparso in un appezzamento del ranch della famiglia Abbott, si infittisce ancora di più nel corso della seconda stagione. Questa serie si conferma una scelta obbligatoria per tutti gli amanti delle serie tv fatte come si deve. VOTO 8 Il trailer La recensione

Un gentiluomo a mosca Disponibile su Paramount+ Disponibile su Paramount+ Ewan McGregor si traforma nel conte conte Alexander Rostov nel nuovo dramma storico di Paramount+ Un gentiluomo a Mosca, tratto dall'omonimo romanzo best-seller di Amor Towles. All'indomani della Rivoluzione russa, Rostov viene esiliato da un tribunale sovietico in una mansarda dell'Hotel Metropol, minacciato di morte se dovesse mettere piede fuori. Mentre gli anni passano e alcuni dei decenni più tumultuosi della storia russa si svolgono al di fuori, Rostov costruisce una nuova vita tra le mura dell'hotel e scopre il vero valore dell'amicizia, della famiglia e dell'amore. VOTO 6,4 Il trailer La recensione

I classici da riscoprire

Marty, vita di un timido Disponibile su Prime Video e AppleTV+ Disponibile su Prime Video e AppleTV+ Il Festival di Cannes 2024 è iniziato da pochi giorni ed è pronto a mostrare, in anteprima, tutto il meglio della nuova stagione cinematografica internazionale. Ma sapete qual è stato il primo film a ricevere la Palma d'Oro? Fu Marty, vita di un timido di Delbert Mann che si aggiudicò anche quattro Premi Oscar l'anno successivo. La trama gira attorno a un italo-americano di trentacinque anni, Marty Piletti, che nella New York degli anni Cinquanta vive ancora con la madre e la zia perché talmente timido da non riuscire a trovare una ragazza. Quando, però, conosce una donna con cui è particolarmente affine, la sua stessa famiglia farà di tutto per sminuire la donna e farlo tornare scapolo come prima. Una curiosità legata a questo film è che ispirò il numero 244 dei fumetti di Dylan Dog, intitolato proprio Marty. Il trailer

Qualcuno volò sul nido del cuculo Disponibile su Prime Video Disponibile su Prime Video Oggi si fa sempre più attenzione al tema della salute mentale ma questo argomento, in passato, non veniva mai affrontato pubblicamente, tantomeno dal cinema. La prima pellicola che ha rotto questo tabù parlando in modo onesto degli ospedali psichiatrici e denunciando il trattamento inumano riservato ai pazienti con problemi mentali è stato un film che ha fatto la storia: Qualcuno volò sul nido del cuculo, il capolavoro di Miloš Forman con Jack Nicholson tratto dal romanzo Ken Kesey. Questo film, oltre a essere considerato tra i più belli di tutti i tempi, è uno degli unici tre film nella storia del cinema (insieme a Il silenzio degli innocenti e Accadde una notte) ad aver vinto agli Oscar i cosiddetti Big Five, cioè i premi principali di Miglior film, Migliore regia, Migliore attore, Migliore attrice e Migliore sceneggiatura non originale. Rivdere oggi questo film è un piacere, oltre che un obblico morale. Il trailer