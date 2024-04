I film e le serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, mettetevi comodi.

È venerdì 19 aprile 2024

"Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai migliori film e serie tv

A voi la scelta e buona visione!

Al cinema

Civil War Un film distopico diretto da Alex Garland, al momento in testa al box office in America. Protagonisti sono Jesse Plemons e Kirsten Dunst nei panni di un giornalista e una fotografa che, in una New York in preda al caos per una feroce Guerra Civile in corso, intraprendono un viaggio durissimo attraverso gli Stati Uniti dilaniati da attacchi terroristici, caos e con una popolazione divisa in due fazioni opposte. Il tutto con un unico obiettivo: raggiungere e intervistare il Presidente, da tempo nascosto a Washington. Una storia ambientata in un futuro distopico ma che risuona, invece, sinistramente prossima alla realtà. Il trailer La recensione

Back to Black Un biopic musicale che racconta l'icona Amy Winehouse. Il film è diretto da Sam Taylor-Johnson e vede l'attrice britannica Marisa Abela nei panni di una delle artiste più iconiche della musica soul moderna, scomparsa prematuramente nel 2011, all'età di 28 anni. Incentrato sugli esordi di Amy Winehouse nel mondo della musica fino al successo ottenuto con i singoli Rehab e Back to Black, questo film regala al pubblico uno sguardo intimo sulla donna dietro la leggendaria cantautrice. Il trailer La recensione

Ennio Doris - C'è anche domani Un biopic diretto da Giacomo Campiotti sul noto imprenditore e banchiere italiano Ennio Doris. Liberamente ispirato all'autobiografia del proprietario e fondatore di Banca Mediolanum, questo film racconta le conseguenze del crollo Lehman Brothers nel 2008 e la successiva crisi economica con un focus sulla decisione di Ennio Doris di rimborsare gli 11.000 clienti che avevano investito nell’acquisto di titoli con sotto obbligazioni del colosso americano prelevando 120 milioni di euro dai suoi conti privati e con l'aiuto del suo socio Silvio Berlusconi. Il trailer

In streaming

Baby Reindeer Disponibile su Netflix Una intensa e profonda serie drammatica dall'umorismo nero ispirata alla storia vera del suo protagonista e sceneggiatore: il comico scozzese Richard Gadd. Baby Reindeer affronta i temi della violenza sessuale e dello stalking e segue l'evoluzione della strana relazione tra il comico fallito Donny Dunn e la sua stalker Martha, mostrando l'impatto che ha su di lui quando deve affrontare traumi da tempo dimenticati. Per vedere Baby Reindeer bisogna essere psicologicamente pronti perché il contenuto proposto e la violenza di alcune scene potrebbero avere un effetto disturbante e traumatico. Il trailer La recensione

Ci vediamo in un'altra vita Disponibile su Disney+ Una serie spagnola creata da Jorge Sánchez-Cabezudo e Alberto Sánchez-Cabezudo e ispirata al libro “Nos vemos en esta vida o en la otra” del giornalista Manuel Jabois. Basata su una storia vera e nello specifico sull'intervista rilasciata da Gabriel Montoya Vidal ("Baby") nel 2014, la serie racconta il coinvolgimento del sedicenne Baby nel più grave attacco terroristico jihadista su suolo europeo avvenuto nel marzo 2004. All'epoca dell'attentato, Baby era un adolescente che aveva aiutato a trasportare l'esplosivo che sarebbe stato usato a Madrid l'11 marzo 2004. Baby è stata la prima persona a essere condannata per l'attentato. La sua testimonianza è stata fondamentale nel maxiprocesso tenutosi nel 2007. Il trailer

Rebel Moon Parte 2: La sfregiatrice Disponibile su Netflix Secondo film della saga fantascientifica di Zack Snyder, Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice riprende l'epica storia di Kora e dei guerrieri sopravvissuti, pronti a sacrificare tutto combattendo al fianco dei coraggiosi abitanti di Veldt per difendere un villaggio un tempo pacifico dove ha trovato rifugio chi ha perso la propria casa nella guerra contro il Mondo Madre. Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare il proprio passato rivelando uno a uno il motivo per cui combattono. Quando la scure del Regno si abbatte sulla nascente ribellione, si formano legami indissolubili, emergono eroi e nascono nuove leggende. Il trailer

The Grimm Variations Disponibile su Netflix Una rivisitazione oscura e audace delle fiabe dei fratelli Grimm raccontate dal punto di vista femminile e private di qualsiasi tipo di incanto. Le pagine di "Le fiabe del focolare" di Jacob e Wilhelm Grimm che contengono alcune delle più iconiche fiabe da Cenerentola a Cappuccetto rosso, da Hansel e Gretel a Il pifferaio di Hamelin, sono presentate dalla prospettiva unica di Charlotte, la sorella Grimm più giovane che vede le storie in modo piuttosto diverso dai fratelli. Si tratta di un anime cupo che presenta, in alcuni episodi, scene violente e di forte impatto. Il trailer La recensione

I classici da riscoprire

Freaks Out In onda venerdì 19 aprile 2024, su Rai 2, alle 21.20 Un film di Gabriele Mainetti del 2021 che mischia il genere soprannaturale a quello storico per raccontare in chiave innovativa e "magica" il nazismo. Al centro della storia di questo film tra il drammatico e il fantasy, c'è un gruppo di quattro outsider ognuno con un potere soprannaturale: un uomo lupo, una ragazzina elettrica, una calamita umana e un uomo-insetto, quattro supereroi che messi insieme non solo formano un gruppo indissolubile ma sono in grado di dare valore alla diversità e, con questa, distruggere il male. Preparatevi a sognare. Il trailer La recensione

Blow In onda venerdì 19 aprile 2024, su Iris, alle 00.31 Tratto da una storia vera, Blow è un film del 2001 con due protagonisti d'eccezione: Johnny Depp e Penelope Cruz. La storia, basata sul romanzo omonimo di Bruce Porter, è quella di George Jung che negli anni '70 è il punto di riferimento negli Stati Uniti per il traffico di cocaina proveniente dalla Colombia per conto di Pablo Escobar. Questo film è perfetto per chiunque abbia amato la serie Netflix Griselda, dedicata alla madrina della cocaina Griselda Blanco e voglia approfondire un pezzo di storia legato al mondo del narcotraffico. Il trailer