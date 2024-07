I film e le serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, mettetevi comodi.

Al cinema

Twisters È arrivato nei cinema "Twisters", il nuovo film d'azione diretto da Lee Isaac Chung, sequel di Twister del 1996. La storia è quella di Kate (Daisy Edgar-Jones), un'ex cacciatrice di uragani ancora traumatizzata da un tornado in cui si è imbattuta ai tempi del college. Ora la donna si occupa di studiare i percorsi compiuti dagli uragani nel suo ufficio di New York ma quando verrà richiamata sul campo per testare un sistema di allerta meteorologica, si troverà di nuovo faccia a faccia con la sua più grande paura. In questo viaggio, però, Kate non sarà sola ma accompagnata da Tyler (Glen Powell), una star dei social che va a caccia di tornado per puro divertimento. VOTO 7,9 Il trailer

L'ultima vendetta Film thriller d'azione irlandese diretto da Robert Lorenz e scritto da Mark Michael McNally e Terry Loane. Protagonista di questa storia, ambientata in un remoto villaggio irlandese, è Liam Neeson che veste i panni di Finbar, un assassino in pensione dal passato oscuro che vive una vita tranquilla dove lotta continuamente per la sua redenzione. Il suo nuovo equilibrio, però, viene stravolto quando in città arrivano tre pericolosi terroristi. Finbar dovrà decidere se rivelare la sua identità per proteggere i suoi concittadini da questa minaccia o restare nell'ombra. VOTO 6,6 Il trailer

Era mio figlio Un film drammatico scritto e diretto da Savi Gabizon con protagonisti Richard Gere, Suzanne Clément e Diane Kruger. Si tratta del remake del lungometraggio israeliano del 2017 di Gabizon e racconta la storia di Daniel, un sessantenne magnate dell'economia scapolo che rivede dopo venti anni la sua vecchia fidanzata Alice che va a visitarlo per fargli un triste annuncio. Daniel era padre anche se non ne sapeva nulla ma quel figlio nato dalla loro relazione, è scomparso a causa di un incidente stradale. Ora l'uomo dovrà affrontare il lutto di un figlio che non ha mai conosciuto. VOTO 6 Il trailer

In straming

Disponibile su Prime Video Arriva su Prime Video una delle serie più attese dell'anno, "Those About To Die", il dramma storico ambientato nell'Antica Roma con Anthony Hopkins nel ruolo dell’Imperatore Vespasiano. Si tratta di una serie epica sull'Impero Romano, ispirata all'omonimo libro di Daniel P. Mannix, diretta da Roland Emmerich e creata dallo scrittore candidato all'Oscar Robert Rodat (Salvate il soldato Ryan). Questa serie, composta da dieci episodi, condurrà gli spettatori nel mondo straordinario, complesso e corrotto delle corse delle bighe e delle lotte tra gladiatori. Nel cast anche Iwan Rheon di Game of Thrones, Jojo Macari di Sex Education e l'attrice italiana Gabriella Pession. VOTO 6,8 Il trailer La recensione

Il caso Yara: oltre ogni ragionevole dubbio Disponibile su Netflix Una docuserie cruda e toccante che ripercorre in cinque episodi la tragica vicenda di Yara Gambirasio, scomparsa a soli 13 anni una sera del novembre 2010 a Brembate di Sopra (BG) mentre percorre i 700 metri che separano casa sua dalla palestra in cui pratica ginnastica ritmica. Al centro del racconto c'è l’indagine sulla scomparsa della ragazza, che culmina con l’arresto di Massimo Bossetti. La serie esplora gli eventi legati a questo terribile caso di cronaca nera attraverso testimonianze, ricostruzioni, materiali inediti e interviste esclusive, compresa quella allo stesso Bossetti e alla moglie Marita. Voto 7,4 Il trailer La recensione

Cobra Kai 6, parte 1 Disponibile su Netflix Disponibile su Netflix La serie sequel e spin-off del franchise di Karate Kid è giunta alla sua sesta e ultima stagione di cui sono stati pubblicati i primi episodi su Netflix. La storia che fa un salto temporale di un anno rispetto al finale della stagione precedente. Quando il Cobra Kai è eliminato dalla Valley, i sensei e gli studenti devono decidere se e come gareggeranno nel Sekai Taikai, il campionato del mondo di karate. La seconda parte di Cobra Kai 6 debutterà il 28 novembre 2024 mentre l'evento finale arriverà nel 2025. VOTO 6,5 Il trailer La recensione

La donna del lago Disponibile su AppleTV+ Una serie thriller noir con protagonista Natalie Portman sul prezzo che le donne pagano per i loro sogni. Diretta dalla regista Alma Har’el, "La donna del lago" è ambientata negli Stati Uniti alla fine degli anni '60, un'epoca che voleva le donne come mogli e madri e racconta la storia della scomparsa di una ragazzina nella città di Baltimora il Giorno del ringraziamento del 1966 che porta le vite di due donne a incontrarsi in una rotta di collisione fatale. Maddie Schwartz (Natalie Portman) è una casalinga ebrea che cerca di liberarsi di un passato segreto e di reinventarsi come giornalista investigativa, mentre Cleo Sherwood (Moses Ingram) è una madre che si muove nel sottobosco politico della comunità nera di Baltimora e fatica a mantenere la famiglia. VOTO 8,5 Il trailer La recensione

Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi Disponibile su Netflix La campionessa di ginnastica artistica Simone Biles si apre in un racconto intimo sulle sue fragilità e sull'importanza della salute mentale nella docuserie "Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi" appena uscita su Netflix. Simone Biles ha un conto in sospeso. In vista delle Olimpiadi di Tokyo del 2020 era considerata il volto dei Giochi. Ma nello sport, come nella vita, le cose non vanno sempre come previsto. Nel caso di Simone, il pubblico di tutto il mondo ha assistito da vicino all'esplosione della sua battaglia privata con la salute mentale, che l'ha costretta a ritirarsi dalla competizione. Da allora Simone ha lavorato duramente per affrontare i difficili traumi del passato, imparare a gestire il proprio benessere psichico e accettare il proprio percorso. VOTO 7 Il trailer La recensione

I classici da riscoprire

Streghe Disponibile su Prime Video con abbonamento premium Disponibile su Prime Video con abbonamento premium Il 13 luglio, all'età di 53 anni, è scomparsa l'attrice statunitense Shannen Doherty, protagonista di alcune delle più belle serie tv degli anni '90. Abbiamo scelto di ricordarla attraverso uno dei suoi ruoli più iconici, quello di Prue Halliwell nella serie fantasy "Streghe". Shannen ha fatto parte del cast delle prime tre stagioni della serie ideata da Constance Burge, lasciando il suo posto all'ingresso di Rose McGowan dal quarto capitolo fino all'ultimo ma il suo personaggio è sempre rimasto nei cuori dei fan. Streghe è andata in onda dal 1998 al 2006 e racconta la storia di tre giovani sorelle che scoprono di avere poteri magici e affrontano demoni, magia nera e stregoni salvando il mondo e cercando di vivere una vita normale. VOTO 7,8 Il trailer

Shakespeare in Love In onda venerdì 19 luglio alle 21.11 su TwentySeven Va in onda in tv, questo weekend, "Shakespeare in Love", il film del 1998 diretto da John Madden e vincitore di 7 premi Oscar. La storia raccontata è quella del giovane scrittore William Shakespeare, interpretato da Joseph Fiennes (The Handmaid's Tale), che si innamora della bellissima ma impegnata nobildonna Lady Viola, di cui veste i panni Gwyneth Paltrow. Il risultato finale è un racconto romantico e travolgente dove la vita dei personaggi del film e quella dei personaggi delle opere di Shakespeare si intrecciano vicendevolmente. VOTO 7 Il trailer