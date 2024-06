I film e le serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, mettetevi comodi.

È venerdì 21 giugno 2024, sono le 12.00 ed è arrivato il momento di vivere avventure incredibili attraverso il piccolo e grande schermo! Abbiamo selezionato per voi le più belle storie in cui perdervi, emozionarvi e sognare stando comodi sul divano di casa o mangiando pop corn nei più bei cinema della vostra città.

Questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai migliori film e serie tv da non perdere nei fine settimana.

A voi la scelta e buona visione!

Al cinema

Inside Out 2 Dopo quasi dieci anni dal primo film torna al cinema il classico della Pixar Inside Out con il suo secondo capitolo. Riley è alle prese con una nuova fase della vita, la pubertà e con tante nuove emozioni pronte ad assalire la sua mente, in primis l'ansia, la vera e propria protagonista di questo film. Sarà proprio quest'ultima a creare scompiglio nella testa e nel cuore della ragazzina che, crescendo, perderà di vista se stessa per poi ritrovarsi con una personalità rinnovata ma sempre fedele ai suoi valori profondi. Oltre ad ansia arrivano anche noia, imbarazzo e invidia. VOTO 8 Il trailer La recensione

The Bikeriders The Bikeriders è un film drammatico poliziesco scritto e diretto da Jeff Nichols e tratto dall'omonimo libro fotografico del 1968 del fotografo Danny Lyon sul club di motociclisti degli Outlaws MC. Una storia di amicizia al maschile e un racconto coinvolgente di un'epoca ribelle e affascinante come gli anni '60. Protagonista è Benny, interpretato da Austin Butler, il nuovo membro dei Vandals, un moto club guidato dal carismatico Johnny. Questo luogo di ritrovo per appassionati di moto inizia a trasformarsi con il tempo diventando un covo di violenza e Benny sarà costretto a scegliere tra la sua nuova fidanzata Kathy e il club. VOTO 7,4 Il trailer

La treccia Diretto dalla regista francese Laetitia Colombani, La treccia è un film drammatico italo-belga sul tema della ribellione femminile. Protagoniste della storia sono tre donne molto lontane tra loro sia per il loro luogo di provenienza - India, Italia e Canada -, sia per la propria cultura, stile di vita, sogni, desideri. Le loro storie, però, sono destinate a incontrarsi e intrecciarsi attraverso il simbolo dei capelli che diventano metafora di un messaggio più profondo di ribellione. VOTO 7,7 Il trailer

In streaming

House of the Dragon 2 Disponibile su Sky e NOW Disponibile su Sky e NOW Ha fatto il suo debutto questa settimana il primo episodio dell'attesissima seconda stagione del prequel di Game of Thrones, House of the Dragon. In onda su Sky e NOW fino al 5 agosto, con un episodio a settimana, il capitolo due della serie tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin e ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade segue i “Verdi" e i "Neri" mentre inizia la Danza dei Draghi dopo l'incoronazione di re Aegon II. I nuovi episodi vedranno il regno spaccarsi: ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade, e tutti dovranno scegliere per quale fazione di Casa Targaryen schierarsi. VOTO 8,6 Il trailer La recensione

Gangs of Galicia Disponibile su Netflix Disponibile su Netflix È arrivato su Netflix un nuovo thriller spagnolo intitolato Gags of Galicia che racconta una storia di crimini e criminali ma anche di famiglia e d'amore. Una nuova avvocata si trasferisce nella cittadina di Cambados. Si chiama Ana e non passa certo inosservata. La nota anche Daniel, il figlio di un importante trafficante di droga a capo del clan Padín mentre il padre è in carcere. Dopo essersi fatta le ossa in uno dei migliori studi legali di Madrid, Ana decide di ricominciare da zero a Cambados, mentre cerca di venire a patti con il proprio passato. Non è un thriller eccezionale ma per una visione senza pretese va benissimo. VOTO 6 Il trailer La recensione

Trigger Warning Disponibile su Netflix Disponibile su Netflix Jessica Alba torna su Netflix con un nuovo film d'azione intitolato Trigger Warning dove recita al fianco di Mark Webber e Gabriel Basso. La storia è quella di Parker, un'abile agente delle forze speciali che diventa proprietaria del bar del padre dopo la sua morte improvvisa e si trova presto in conflitto con una gang violenta che imperversa nella sua città natale. Questo film, tra lotte di potere, violenza e una trama decisamente debole delude le aspettative, nonostante il potenziale del cast. VOTO 4,5 Il trailer La recensione

Federer: Gli ultimi 12 giorni Disponibile su Prime Video Disponibile su Prime Video Diretto dal regista premio Oscar Asif Kapadia e dal co-regista Joe Sabia, Federer: Gli ultimi dodici giorni è un docufilm che segue in maniera intima gli ultimi 12 giorni dell’illustre carriera del tennista Roger Federer. Nato come home video non destinato alla visione pubblica, il film mostra Federer nella sua versione più vulnerabile e sincera, mentre dice addio a uno sport e ai fan che hanno plasmato la sua vita negli ultimi due decenni: il tennis. Il trailer

I classici da riscoprire

La morte ti fa bella Disponibile a noleggio su Prime Video e AppleTV+ Disponibile a noleggio su Prime Video e AppleTV+ Il 22 giugno Meryl Streep compie 75 anni. Per celebrare questa attrice straordinaria che ha fatto la storia del cinema recitando in numerosissimi film tra commedie, drammi, musical e tanto altro ancora, abbiamo scelto di proporvi uno dei film più divertenti in cui è protagonista: La morte ti fa bella. Commedia nera del 1992, vincitrice dell'Oscar per i Migliori Effetti Speciali e diretta da Robert Zemeckis, La morte di fa bella vede Streep recitare al fianco di Goldie Hown, Bruce Willis e Isabella Rossellini in una storia grottesca ed esilarante che diverte ma soprattutto riflettere sull'ossessione delle donne per la bellezza, la giovinezza e l'immortalità, tema sempre più attuale dato anche l'avvento nel nuovo fenomeno della cosmeticoressia. VOTO: 7,8 Il trailer

The Others Disponibile a noleggio su Prime Video e AppleTV+ Disponibile a noleggio su Prime Video e AppleTV+ Altro compleanno importante di questa settimana è quello dell'attrice di origini australiane Nicole Kidman che il 20 giugno compie 57 anni. Tra tutti i suoi film, uno dei più memorabili è il thriller/horror del 2001 The Others, diretto da Alejandro Amenábar. Ambientato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, questo film racconta la storia di una donna, Grace, che vive da sola e al buio in una casa enorme con i suoi due figli affetti da una malattia che non permette loro di esporsi alla luce. Dopo l'arrivo di tre domestici iniziano a verificarsi strani eventi in casa e Grace comincia a sospettare che ci siano degli intrusi. Il finale di questo film vi lascerà a bocca aperta. VOTO 7,6 Il trailer