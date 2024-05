I film e le serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, mettetevi comodi.

È venerdì 24 maggio 2024, sono le 12.00 ed è arrivato il momento di vivere avventure incredibili attraverso il piccolo e grande schermo! Abbiamo selezionato per voi le più belle storie in cui perdervi, emozionarvi e sognare stando comodi sul divano di casa o mangiando pop corn nei più bei cinema della vostra città.

Questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai migliori film e serie tv da non perdere nei fine settimana.

A voi la scelta e buona visione!

Al cinema

Vangelo secondo Maria Tratto dall'omonimo romanzo di Barbara Alberti, uscito nel 1979, arriva nelle sale Vangelo secondo Maria, il film scritto e diretto da Paolo Zucca con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann sulla storia di Maria di Nazareth. Una rilettura moderna della figura di Maria che prende le distanze dalle fonti bibliche e si pone come un racconto sulla libertà femminile in famiglia e all'interno della società. Un film suggestivo e sensibile. VOTO 7 Il trailer La recensione

Furiosa: A Mad Max Saga Torna il mondo distopico del franchise di George Miller Mad Max con il quinto capitolo della saga, Furiosa: a Mad Max Saga, prequel di Mad Max: Fury Road. La pellicola racconta le origini del personaggio di Furiosa, la giovane guerriera interpretata da Anya Taylor-Joy. Dopo essere stata rapita da bambina e strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, Furiosa cade tra le grinfie di un gruppo di motociclisti guidato dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e cercare di trovare la strada di casa. VOTO 8 Il trailer La recensione

Marcello Mio In occasione del centenario della nascita di Marcello Mastroianni arriva nelle sale un film omaggio che esplora i momenti più importanti della carriera dell'attore attraverso la figura di sua figlia Chiara, protagonista del film insieme alla madre Catherine Deneuve. Chiara è un'attrice e durante un'estate tormentata decide di far rivivere suo padre attraverso sé stessa: si veste come lui, parla come lui, respira come lui, con una tale forza che chi le sta intorno comincia a crederci e a chiamarla "Marcello". VOTO 4 Il trailer La recensione

In streaming

Atlas Disponibile su Netflix Disponibile su Netflix Jennifer Lopez, dopo il successo di The Mother, torna su Netflix con un nuovo film mix di fantascienza, azione e dramma: Atlas. La trama gira attorno alla figura di Atlas Shepherd, una brillante ma misantropa analista di dati con una profonda sfiducia nell'intelligenza artificiale, si unisce a una missione per catturare un robot rinnegato con cui condivide un misterioso passato. Ma quando la situazione precipita, la sua unica speranza di salvare il futuro dell'umanità dalla IA è fidarsi di quest'ultima. Il trailer

Il Simpatizzante Disponibile su Sky e NOW TV Disponibile su Sky e NOW TV Ambientato alla fine della guerra del Vietnam, Il Simpatizzante è un ironico thriller ad alta tensione tratto dall’omonimo libro vincitore del premio Pulitzer scritto da Viet Thanh Nguyen. Questa serie racconta le avventure di una spia comunista infiltrata nell’esercito del Vietnam del Sud, costretta a scappare in esilio in una comunità di rifugiati negli Stati Uniti, dove continua segretamente la sua attività di spionaggio per conto dei Vietcong. Il cast è d'eccezione con la vincitrice del premio Emmy, Sandra Oh e il premio Oscar Robert Downey Jr. VOTO 6.4 Il trailer La recensione

The Big Cigar Disponibile su AppleTV+ Disponibile su AppleTV+ Una miniserie thriller basata sull'omonimo articolo di Playboy del 2012 di Joshuah Bearman. The Big Cigar è l’incredibile storia vera di una vicenda che intrecciò la rivoluzione hollywoodiana con la rivoluzione sociale: la fuga del fondatore delle Pantere Nere, Huey P. Newton, che si rifugia a Cuba per sfuggire all’FBI grazie all’aiuto del famoso produttore Bert Schneider, in un piano talmente elaborato da prevedere una finta produzione cinematografica. Tutto andrà storto in ogni modo possibile. E in qualche modo, è tutto vero. O quasi. VOTO 7.3 Il trailer La recensione

I classici da riscoprire

Soldato Jane Disponibile su Prime Video Disponibile su Prime Video Demi Moore è una delle grandi protagoniste del Festival di Cannes 2024 con il film The Substance, tra i più apprezzati della kermesse francese e probabilmente il futuro vincitore del festival. Ma tra i film che hanno segnato la sua carriera di attrice, oltre al grande classico Ghost, c'è anche Soldato Jane del 1997, diretto da Ridley Scott, sul tema del sessismo nelle forze armate. Questo film ha anticipato di un decennio quanto avvenuto poi nel 2017 con l'ammissione della prima donna nell'addestramento delle forze speciali della US Navy. Il trailer

Apocalypse Now In onda venerdì 24 maggio alle 21.10 su Iris In onda venerdì 24 maggio alle 21.10 su Iris Francis Ford Coppola ha presentato a Cannes 2024 il suo film testamento, Megalopolis che ha ottenuto ben 10 minuti di standing ovation Questo venerdì, in tv, andrà in onda uno dei suoi film più leggendari, Apocalypse Now liberamente ispirato al romanzo di Joseph Conrad Cuore di Tenebra e vincitore della palma d'oro a Cannes 1979 e di due Oscar per la migliore fotografia e migliore sonoro. Durante la guerra in Vietnam un agente dell'esercito americano si avventura in Cambogia alla ricerca di un pericoloso tiranno, il colonnello Kurtz, un soldato modello passato poi dalla parte del nemico. Il trailer