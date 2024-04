I film e le serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, mettetevi comodi.

È venerdì 26 aprile 2024, sono le 12.00 ed è arrivato il momento di vivere avventure incredibili attraverso il piccolo e grande schermo! Abbiamo selezionato per voi le più belle storie in cui perdervi, emozionarvi e sognare stando comodi sul divano di casa o mangiando pop corn nei più bei cinema della vostra città.

Questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai migliori film e serie tv da non perdere nei fine settimana.

A voi la scelta e buona visione!

Al cinema

Challengers Nuova opera di Luca Guadagnino con protagonista Zendaya, anche co-produttrice del film, Challengers è un film adrenalinico e magnetico sulla passione, sulla competizione e sullo sport. Puntando tutto su un triangolo amoroso e sportivo, Challengers racconta la storia di Tashi, una campionessa e allenatrice di tennis alle prese con il trasformare suo marito in una promessa di questo sport. Qualcosa, però, va storto e l'uomo si ritrova a gareggiare con l'ex fidanzato di sua moglie che, un tempo, era anche il suo migliore amico. Il passato torna a bussare nelle loro vite e cresce la tensione emotiva, erotica e sportiva tra di loro. Come andrà a finire? VOTO 8 Il trailer La recensione

Confidenza Daniele Luchetti torna dietro la macchina da presa a quattro anni dall'uscita di Lacci con Confidenza, un film potente che punta a far riflettere sul rapporto che gli esseri umani hanno con la loro emotività e le loro debolezze. Tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, Confidenza racconta la storia di Pietro, interpretato da Elio Germano, un brillante e carismatico professore di liceo. Attraverso il rapporto instaurato con la sua ex allieva Teresa, basato sul racconto reciproco di un proprio segreto, Pietro dovrà affrontare la sua coscienza, la sua vergogna e le sue insicurezze diventando metafora dell'uomo contemporaneo in fuga dalle sue debolezze. VOTO 6 Il trailer La recensione

In streaming

Dead Boy Detectives Disponibile su Netflix Tratta dalla popolare serie di fumetti di Neil Gaiman e ambientata nell'universo di The Sandman, Dead Boy Detectives è una serie fantasy dove magia, introspezione e avventura si mescolano per un racconto davvero ben riuscito. Edwin e Charles sono "il cervello" e "i muscoli" dell'agenzia Detective defunti. Adolescenti nati a decenni di distanza che si incontrano nell'aldilà, questi due ragazzi sono migliori amici ma, soprattutto, fantasmi che si occupano di risolvere misteri. Insieme affrontano folli avventure, incluso sfuggire a streghe malvagie, all'inferno e alla morte stessa. VOTO 7,8 Il trailer La recensione

Briganti Disponibile su Netflix Ambientato nel Sud Italia di metà Ottocento, Briganti è un racconto moderno, epico e ricco d’azione, sul fenomeno del brigantaggio. Liberamente ispirata a persone, uomini e donne, realmente esistite, divenute simbolo della rivoluzione contadina nell’Italia del post unione, la serie è un racconto corale di una storia di lotta per la libertà degli ultimi. Un western moderno dal tocco internazionale che brilla nella regia e fotografia ma pecca nella sceneggiatura. VOTO 7- Il trailer La recensione

Il Premio del Destino, stagione 2 Disponibile su AppleTV+ È tornata su AppleTV+ la serie comedy Il premio del destino (in inglese Big Door Prize) con i primi episodi della sua seconda stagione. Basata sul romanzo omonimo di M.O. Walsh, questa serie con il suo secondo capitolo riesce ancora una volta nell'impresa di far ridere e allo stesso tempo riflettere. La storia gira attorno a una macchina misteriosa che promette di rivelare il potenziale nascosto di chiunque la utilizzi. Presto, le persone cominciano a cambiare lavoro, riconsiderare le proprie relazioni e le proprie opinioni. Tutto per la ricerca di un futuro migliore. Alla mania collettiva scatenata dalla macchina cerca di opporsi Dusty (Chris O'Dowd), insegnante di storia al locale liceo, ma sarà difficile resistere. VOTO 7,7 Il trailer La recensione

THEM: The Scare, stagione 2 Disponibile su Prime Video La serie horror THEM: The Scare è tornata su Prime Video con una nuova stagione proprio questa settimana. Nei nuovi episodi faremo un salto temporale di 40 anni dagli avvenimenti del primo capitolo di serie. Siamo nel 1991, sempre a Los Angeles e la detective Dawn Reeve si ritrova a indagare sul terribile omicidio di una donna, madre affidataria di diversi bambini orfani. Dawn è determinata a trovare l'assassino ma non appena si vicina alla verità, qualcosa di sinistro e minaccioso inizia a tormentare lei e la sua famiglia. Come andrà a finire? VOTO 7,1 Il trailer La recensione

City Hunter Disponibile su Netflix Adattamento live action del leggendario manga City Hunter. Il film, diretto da Yuichi Satoh, narra le avventure di Ryo Saeba, interpretato da Ryohei Suzuki, un noto "sweeper" che opera nella cruda criminalità della moderna Shinjuku a Tokyo. Equilibrando un atteggiamento tranquillo con una personalità divertente, Ryo affronta enormi sfide nel mondo della malavita. Misato Morita veste i panni dell'eroina Kaori Makimura in questa avventura carica d'azione. Un omaggio affettuoso ma un po' caotico. VOTO 6 Il trailer La recensione

I classici da riscoprire

La Scelta Di Anne - L'Événement Disponibile su Prime Video In questi giorni si è discusso molto di aborto, soprattutto dopo le dichiarazioni della vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia durante la trasmissione di Serena Bortone "Che sarà". Era il 2021 quando alla Mostra del Cinema di Venezia vinceva il leone d'oro La Scelta Di Anne - L'Événement, un film che affronta il delicatissimo tema dell'aborto con una forza comunicativa e un'onestà impressionanti. Oggi, legandoci all'attualità, vogliamo proporvi la visione di questo film. Francia, 1963. Anne è una brillante studentessa con un promettente futuro davanti a sé. Tuttavia, quando resta incinta, vede svanire la possibilità di portare a termine i propri studi e sfuggire ai vincoli insiti nella sua estrazione sociale. Con l’avvicinarsi degli esami finali e la gravidanza sempre più evidente, Anne si decide ad agire, anche se deve affrontare la vergogna e il dolore, anche se deve rischiare la prigione per seguire la sua strada. VOTO 7,5 Il trailer

Diabolik In onda venerdì 26 aprile 2024 su Rai 2 alle 21.20 I fratelli Manetti, nel 2021, hanno riportato sul grande schermo il famoso ladro mascherato dei fumetti di Angela Giussani con il film Diabolik, primo capitolo di una trilogia conclusasi nel 2023 con l'uscita di Diabolik - Chi sei?. Il primo film della saga è in tv questo weekend quindi potrete rivederlo o recuperarlo sul divano di casa vostra. Cosa dovete aspettarvi? Un crime/action con alcuni degli attori più apprezzati del cinema italiano da Luca Marinelli a Valerio Mastandrea dino a passare a Miriam Leone. Nella cittadina immaginaria di Clerville, alla fine degli anni Sessanta, Diabolik, criminale dal volto mascherato, ha appena messo a segno il suo ultimo colpo sfuggendo al suo grande rivale, l'ispettore Ginko. Diabolik, però, si innamora della bella Eva Kant, un'ereditiera appena arrivata in città che possiede un gioiello dal valore inestimabile. Obiettivo di Diabolik? Rubare il Diamante Rosa ma potrebbe essere più complicato del previsto. VOTO 6,1 Il trailer