I film e le serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, mettetevi comodi.

È venerdì 28 giugno 2024, sono le 12.00 ed è arrivato il momento di vivere avventure incredibili attraverso il piccolo e grande schermo! Abbiamo selezionato per voi le più belle storie in cui perdervi, emozionarvi e sognare stando comodi sul divano di casa o mangiando pop corn nei più bei cinema della vostra città.

Questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai migliori film e serie tv da non perdere nei fine settimana.

A voi la scelta e buona visione!

Al cinema

Hit Man Dopo aver sorpreso la critica alla Mostra del Cinema di Venezia arriva nei cinema Hit Man, la commedia diretta dal candidato all'Oscar Richard Linklater, già regista di film iconici come la trilogia Prima dell'alba, Before Sunset - Prima del tramonto e Before Midnight; School of Rock e Boyhood. Hit Man con protagonista Glen Powell è un film esilarante, sexy, intelligente e romantico ispirato all'incredibile storia vera di Gary Johnson, un professore di psicologia un po’ impacciato. Quando gli viene chiesto di fingersi un killer per sventare possibili omicidi e incastrare i mandanti, si rivela incredibilmente abile​. VOTO 7,1 Il trailer

A Quiet Place - Giorno 1 Arriva nei cinema A Quiet Place - Giorno 1, il terzo capitolo dell'omonima saga horror, nonché prequel del film A Quiet Place, un posto tranquillo. Diretto da Michael Sarnoski, questo film tra thriller, orrore e fantascienza, racconta la storia di come il mondo è stato avvolto dal silenzio e della lotta alla sopravvivenza di una donna, Sammy in una New York distopica invasa da creature aliene dotate di udito a ultrasuoni con cui cacciano gli esseri umani. VOTO 7,1 Il trailer

Fremont Al cinema questo weekend c'è anche Fremont, il film drammatico diretto da Babak Jalali con protagonista la star di The Bear e Shameless, Jeremy Allen White. La storia è quella di Donya, una rifugiata afghana solitaria ed ex traduttrice che trascorre la sua giovinezza alla deriva nella cittadina di Fremont, in California. La sua vita oscilla tra il suo lavoro di scrittrice di biglietti della fortuna per una fabbrica di biscotti della fortuna e le sedute con il suo eccentrico terapeuta ed è alla ricerca disperata dell'amore. VOTO: 6,4 Il trailer

In Streaming

My Lady Jane Disponibile su Prime Video My Lady Jane è la nuova serie di Prime Video che stravolge la storia reale inglese. Ispirata all'omonimo best-seller scritto da Cynthia Hand, Brodi Ashton e Jodi Meadows, questa serie in costume, mix di avventura, congiure, duelli e una storia d’amore bollente, è un racconto epico e una radicale rivisitazione romanzata dell'epoca Tudor: il figlio di re Enrico VIII, Edoardo, non muore di tubercolosi, Lady Jane Grey non viene decapitata e con lei si salva anche quella canaglia di suo marito Guildford. Al centro di questa serie troviamo la brillante e testarda Jane, inaspettatamente incoronata regina da un giorno all'altro, che si ritrova a essere il bersaglio di perfidi nemici che vogliono la sua corona e la sua testa. VOTO 7,1 Il trailer La recensione

A Family Affair Disponibile su Netflix Una commedia divertente, profonda e romanticissima con protagonisti Zac Efron nei panni di Chris Cole, un eccentrico attore di film d'azione e Nicole Kidman, che interpreta Brooke, una scrittrice e mamma della giovane Zara, assistente personale di Chris. Ma cosa accade quando tra Brooke e Chris scatta la scintilla? A Family Affair racconta le conseguenze di questa inaspettata relazione per la giovane Zara, sua madre e il suo capo (nonché star del cinema) mentre affrontano le complicazioni legate all'amore, al sesso e all'identità. Un film che supera le aspettative e si rivela una delle rom-com più riuscite degli ultimi anni. VOTO 7,5 Il trailer La recensione

Supacell Disponibile su Netflix Supacell è la nuova serie di supereroi di Netflix creata e diretta dal rapper, sceneggiatore e regista britannico Rapman. La serie parla di un gruppo di cinque persone normali che inaspettatamente sviluppano dei superpoteri. Hanno poco in comune, tranne una cosa: sono tutti neri del sud di Londra. Spetta a un uomo, Michael Lasaki, riunirli per salvare la donna che ama. Questo titolo fa parte del programma Supacell Six, un progetto di Rapman, New Wave e Netflix che offre ai creativi neri l'opportunità di entrare nell'industria televisiva. Così, sei candidati selezionati hanno avuto l'opportunità di crescere professionalmente attraverso l'affiancamento a troupe, esperti e a corsi di aggiornamento aggiuntivi. VOTO 7 Il trailer La recensione

Io sono: Celine Dion Disponibile su Prime Video Un documentario intimo ed emozionante sulla superstar Celine Dion e la sua lotta alla malattia che le ha cambiato per sempre la vita. Diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor, Io sono: Celine Dion offre uno sguardo crudo e onesto nel dietro le quinte della lotta che l'iconica artista ha intrapreso contro la malattia. Questo documentario è una lettera d'amore per i fan e un esempio di resilienza dello spirito umano nei momenti più difficili. Una Celine Dion come non l'avete mai vista. VOTO 7,8 Il trailer

The Veil Disponibile su Disney+ Elisabeth Moss è la protagonista del nuovo spy thriller The Veil, disponibile in streaming su Disney+ e scritto dallo stesso sceneggiatore di Peaky Blinders, Steven Knight. La serie esplora la singolare e complicata relazione tra due donne coinvolte in un pericoloso gioco di verità e bugie, in un viaggio tra Istanbul, Parigi e Londra. Mentre una delle donne nasconde un segreto, l'altra ha il compito di svelarlo prima che migliaia di vite siano messe in pericolo. Nel frattempo, i responsabili delle missioni della CIA e della DGSE francese devono mettere da parte le loro divergenze per evitare un potenziale disastro. Un thriller che non brilla se non per l'eccezionale interpretazione di Elisabeth Moss. VOTO 6,4 Il trailer La recensione

I classici da riscoprire

Blade Runner Disponibile su NOW Tv Disponibile su NOW Tv Il 25 giugno è stato il 42esimo anniversario dalla primissima uscita negli Stati Uniti di Blade Runner, il leggendario film di fantascienza diretto da Ridley Scott con protagonista Harrison Ford che debuttò nei cinena nel 1982. Liberamente ispirato al romanzo del 1968 Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick, questo film ha fatto la storia del cinema sci-fi e racconta una storia ambientata in un futuro prossimo, il 2019, dove un ex poliziotto, Rick Deckard viene richiamato in servizio per una missione molto speciale: eliminare un gruppo di androidi assassini in fuga dal loro artefice. Con il passare del tempo, però, Rick verrà a conoscenza di una verità terrificante. Quale momento migliore di riscoprire un grande classico del cinema fantascientifico se non in occasione del suo anniversario. VOTO 8,6 Il trailer

La cosa Disponibile a pagamento su Prime Video e AppleTV+ Disponibile a pagamento su Prime Video e AppleTV+ Lo stesso giorno dello stesso anno dell'uscita di Blade Runner nei cinema americani arrivava anche un altro film iconico a metà tra l'horror e il sci-fi, La cosa. Diretto da John Carpenter e liberamente ispirato al racconto La cosa da un altro mondo di John W. Campbell, questo lungometraggio che vi suggeriamo di riguardare in occasione del suo 42esimo anniversario, racconta la storia di un gruppo di scienziati in Alaska che viene aggredito da una sostanza vivente misteriosa che, dopo essere stata sommersa dai ghiacci dell'Antartide per millenni, torna in vita a causa delle radiazioni atomiche e inizia a seminare morte e panico. VOTO 7,9 Il trailer