I film e le serie tv da vedere nel weekend

Cari spettatori, mettetevi comodi.

È venerdì 29 marzo 2024, sono le 12.00 ed è arrivato il momento di vivere avventure incredibili attraverso il piccolo e grande schermo! Abbiamo selezionato per voi le più belle storie in cui perdervi, emozionarvi e sognare stando comodi sul divano di casa o mangiando pop corn nei più bei cinema della vostra città.

Questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai migliori film e serie tv da non perdere nei fine settimana.

A voi la scelta e buona visione!

Al cinema

Priscilla Il nuovo film di Sofia Coppola, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, è un ritratto intimo del personaggio di Priscilla Presley, moglie di Elvis. Il film racconta come l'adolescente Priscilla Beaulieu incontra e si innamora di Elvis Presley, già una superstar del rock’n’roll. Nella vita privata Elvis si rivela come qualcuno di completamente diverso dalla star che conoscono tutti: un amore travolgente, un alleato nella solitudine e un amico vulnerabile. Attraverso gli occhi di Priscilla, Sofia Coppola racconta il lato nascosto di un grande mito americano e del matrimonio turbolento tra Priscilla ed Elvis. Una storia fatta di amore, sogni e fama. La recensione Il trailer

May December Un film drammatico diretto da Todd Haynes e con due protagoniste d'eccezione: Natalie Portman e Julienne Moore. La storia è quella di Elizabeth Berry, un'attrice che dovrà interpretare sullo schermo il ruolo di Gracie Atherton-Yu ), diventata nota al pubblico perché vent'anni prima ha sposato Joe, un ragazzo 23 anni più giovane di lei. La loro storia d amore fu uno scandalo finito su tutti i tabloid a causa della differenza di età e per prepararsi a questo ruolo, Elizabeth decide di passare un periodo come ospite a casa di Gracie e Joe sulle coste del Maine. Lìattrice, così, vivrà la loro quotidianità, scrutando e studiando attraverso uno sguardo esterno le dinamiche tra i vari componenti della famiglia. La recensione Il trailer

Another End Un film di fantascienza diretto da Piero Messina e ambientato in un futuro prossimo dove alle persone in lutto viene data una grande possibilità, quella di salutare di nuovo chi non c'è più. Grazie alla nuova tecnologia, chiamata appunto "Another End", si può incontrare nuovamente la persona cara per alleviare il dolore del distacco e avere più tempo per potersi dire addio per sempre. Sal non riesce più a vivere da quando ha perso la sua Zoe e per questo sua sorella Ebe gli consiglia di provare Another End. L uomo ha la possibilità di entrare in contatto con la sua amata scomparsa attraverso il corpo di un'altra donna. Il programma, però, prevede solo un numero limitato di incontri che non sembrano bastare per il distacco definitivo. Cosa resta una volta che il tempo finisce? La recensione Il trailer

In streaming

Il problema dei 3 corpi Disponibile su Netflix Una serie di fantascienza ispirata alla trilogia dell'acclamato autore cinese Liu Cixin e dagli stessi creatori di Game of Thrones. La trama si basa su un concetto di fisica, il cosiddetto "problema dei 3 corpi" e racconta di come una donna nella Cina degli anni '60 prova a contattare gli alieni e riceve da loro una risposta creando conseguenze davastanti per l'umanità che ora è minacciata dall'arrivo di questa specie intelligente. Un gruppo di scienziati unisce le proprie forze, insieme a un detective, per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità. La recensione Il trailer

Road House Disponibile su Prime Video Remake dell'omonimo film del 1989 con la sceneggiatura di David Lee Henry e Hilary Henkin, Road House è il nuovo film d'azione di Prime Video con Jake Gyllenhaal e Conor McGregor. In questa nuova adrenalinica versione del film cult anni ‘80, un ex combattente UFC accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scoprirà presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale. Riuscirà a riportare l'equilibrio nel roadhouse? La recensione Il trailer

Palm Royale Disponibile su AppleTv+ Palm Royale è una serie satirica sull'alta società americana. La storia gira intorno all'outsider Maxine Simmons e al suo tentativo di entrare nell’alta società di Palm Beach. Mentre Maxine cerca di attraversare l’impermeabile linea di confine tra abbienti e non abbienti, “Palm Royale” pone la stessa domanda che ancora oggi ci sconcerta: “Quanto di te sei disponibile a sacrificare per ottenere quello che hanno gli altri?”. Ambientata nell’esplosivo 1969, “Palm Royale” è la storia di tutte le persone ai margini che lottano per avere la possibilità di rivendicare il proprio posto nel mondo. La recensione Il trailer

I classici da riscoprire

Il duro del Road House (1989) Disponibile su Prime Video Questa settimana vi suggeriamo di tornare al 1989 per riscoprire Il duro del Road House, il film cult con Patrick Swayze a cui si ispira Road House, il film Prime Video con Jake Gyllenhaal che sta appassionando tutti in modo da poter fare un paragone tra il remake e l'originale. La trama è la stessa per entrambi i film, cambia solo l'ambientazione, oltre che gli attori protagonisti e l'atmosfera che mostra un'evoluzione nell'idea di mascolinità e nella cultura pop degli anni '90 rispetto a quella del 2024. La trama gira attorno al personaggio di James Dalton che viene assunto come buttafuori per ristabilire l'equilibrio in un locale della cittadina di Jasper, nel Missouri, diventato luogo di risse e covo di spacciatori. Riuscirà James a riportare un po' di tranquillità nel locale?

Arrival (2016) Disponibile su NOW TV Se siete ossessionati dalla serie Netflix Il problema dei 3 corpi e cercate un titolo di fantascienza simile o che tratti gli stessi temi, vi suggeriamo di riscoprire Arrival, il film diretto da Denis Villeneuve con due straordinari protagonisti, Amy Adams e Jeremy Lee Renner. Arrival è un film di fantascienza del 2016 vincitore di 1 premio Oscar per miglior montaggio sonoro. Prensentato in anteprima alla 73esima Mostra del Cinema di Venezia, Arrival racconta la storia di misteriose forme aliene che arrivano sulla Terra. Per riuscire a trovare un modo per comunicare con questi esseri sconosciuti viene contattata dall'esercito una linguista. Il suo compito è quello di capire se gli extraterrestri saranno una minaccia per l'umanità o la loro è una missione pacifica. La linguista troverà il modo di capire il linguaggio utilizzato dagli alieni e questi faranno sì che la sua concezione di tempo e spazio cambi per sempre.